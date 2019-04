MILIJANA OSTAVLJA MILOJKA I PLANIRA VEZU S DRUGIM? ‘Ovdje su svuda kamere, bit ćemo zajedno kad izađemo odavde’

Milijana je priznala da bi se htjela družiti s Požgajem i nakon izlaska iz showa

Milijana Bogdanović (21) i Milojko Božić (74) i dalje se nalaze u vili u realityju “Parovi”, no njihova je veza već neko vrijeme na klimavim nogama. Naime, Milijana je svakim danom sve prisnija sa sustanarom Aleksandrom Požgajem (35), a kad govori o njemu osmijeh joj ne silazi s lica. Sada je sve iznenadila izjavom da će biti s njim kad izađe iz showa jer su trenutno oboje pod budnim okom kamera koje se nalaze svuda u vili.

MILOJKO OTKRIO: ‘Milijana se prodavala za novac’; OBITELJ DJEVOJKE OČAJNA, MAJKA JE SE ODREKLA: ‘Zbog nje su na nas potezali pištolj’

Smetaju joj kamere

“Znala sam. Milojku je jedini problem Požgaj, a to što ja nemam kamo kad izađem odavde, to uopće nije problem. Ni njemu, ni Požgaju, nikome. Nema veze, ostat ću ja ovdje, primit će me valjda i preko ljeta”, rekla je Milijana kojoj je njezin 53 godine stariji partner zamjerio što se grli s Aleksandrom dok on gleda.

No, i na to je Milijana imala spreman odgovor. “A on hoće da ga grlim kad ne gleda? Pa dobro, ne mogu to ovdje, ovdje su kamere svuda. To ću kad izađem van, onda neće vidjeti”, priznala je Milijana uz osmijeh te dodala da se samo šali.

MILOJKO (74) SE FIZIČKI OBRAČUNAO S MILIJANINIM (21) UDVARAČEM (35): Njoj je od šoka pozlilo pa se onesvijestila