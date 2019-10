MILIJANA (21) SE TUŠIRALA S OŽENJENIM MUŠKARCEM: Dok je Milojko (74) spavao, ona je skinula Žapca i primila se ‘posla’

Nakon tuširanja sa Žapcem, Milijana je otišla do svojih prijateljica Mire Praizović i Jelene Golubović kako bi im se pohvalila

Za vrijeme partija u vili “Parovi” Milijani Božić (21) bilo je itekako zanimljivo. Ona se niti jednog trena nije odvajala od Nemanje Stamatovića Žapca. Tijekom večer bili su vrlo bliski i to nisu krili iako su oboje u braku, piše Srbija danas.

Milijana mu je čak pomogla kada je otišao na tuširanje. Stajala je ispred tuš kabine da netko ne uđe te mu se kasnije pridružila i pomogla mu da se okupa. Milojko je za to vrijeme spavao.

Nakon toga, Milijana je otišla do svojih prijateljica Mire Praizović i Jelene Golubović kako bi im se pohvalila.

Milijana je sve Milojku objasnila

“Ušla sam kod njega u tuš kabinu, neću ponavljati što smo pričali, nadam se da se nije čulo”, rekla je.

“Ali ti si udata i on je oženjen. Ne želim to komentirati, Milojko je moj prijatelj”, kazala je Jelena, dok je Mira ostala u čudu, čak je i zavrištala jer nije mogla vjerovati što se to dogodilo.

Milojko je ipak za sve saznao i nije mogao vjerovati tome što čuje. Milijana je, međutim, za sve imala opravdanje i nije dozvolila da njezin suprug sumnja u nju.

“Što se večeras dogodilo to ostaje samo još večeras, i kunem ti se neće mi se ponoviti, znači samo još večeras, molim te. Kunem ti se da neću nikada ponoviti. Bila sam na zadatku što se Žapca tiče”, rekla je, a Milojko joj je povjerovao.