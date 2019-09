MILIJANA (21) O PRVOJ BRAČNOJ NOĆI: ‘Moga Milojka (74) su boljela leđa, ali bilo je ludo’

Dojmovi nakon najkontroverznije svadbe u regiji polako se slažu

O vjenčanju Milojka Božića (74) i njegove 53 godine mlađe odabranice Milijane Bogdanović (21), sada Božić, bruji cijela regija. Njihova ljubav je izazvala brojne polemike, a pojedini su u negativnom kontekstu komentirali to što se djevojka koja ima 21 godinu zavjetovala na vječnu ljubav čovjeku od kojega je njezina baka starija svega četiri godine.

‘Luda’ prva bračna noć

Međutim, Milijana je nakon vjenčanja zbrojila dojmove i poručila da ne vidi ništa čudno u tome što se udala za svojega Milojka.

“Bio je odličan osjećaj. Cijela svadba je bila veoma vesela, ljudi su plesali, mi smo se veselili. Do dva sata ujutro smo ostali u restoranu, a negdje oko tri smo stigli kući. Plakala sam od sreće, i to nisam plakala, već pustila nekoliko suza. Teško mi je bilo što roditelji nisu tu, ali mi je zato majka poslala poruku. Ne bih otkrivala što mi je napisala”, ispričala je Milijana za srpski Blic.

Na pitanje kako je protekla prva bračna noć, kroz smijeh je odgovorila: “Bila je luda prva bračna noć. To je sve što ću vam reći.” Milijana kaže da se ne obazire na negativne komentare.

Milojka su boljela leđa

“Non-stop me komentiraju. Ne povrjeđuju me, meni to bude smiješno. Kada mi dođe loš dan, uđem na društvene mreže i slatko se nasmijem na sve ono što pišu. Očigledno me narod voli, čim me ovoliko komentira”, rekla je nekadašnja sudionica srpskog reality showa.

Je li vremešni Milojko imao nekih zdravstvenih problema tijekom jučerašnjega dana? “Milojka su boljela leđa. Ali super je on to podnio”, otkrila je novopečena gospođa Božić. Kako kaže, još nisu stigli izbrojiti novac koji su zaradili od svadbe.

“Nisam stigla prebrojiti pare, imamo mnogo poklona po kući. Nisam stigla otvoriti sve vrećice. Vidjela sam snimku kada kuma kiti parama Milojka, dok on pjeva. Na kraju je ispalo da je on zaradio više para od muzike”, zaključila je Milijana za Blic.