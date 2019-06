MILIJANA (21) O PLANOVIMA ZA BUDUĆNOST: Otkrila što će napraviti kad Milojko (74) umre: ‘Stalno razmišljam o tome…’

Milijana tvrdi da će s Milojkom ostati do 25. godine, a nakon toga će sreću potražiti u zagrljaju nekog mlađeg

Milijana Bogdanović (21) će najesen svom Milojku (74) izreći sudbonosno “da”, no natjecateljica showa “Parovi” ne skriva da u taj brak ulazi trezvene glave. “Svadba u rujnu je plaćena, pa naravno da ću se udati. Ali neću ja u našu kuću ništa ulagati, pa da mi je njegova djeca otmu”, rekla je ljepša polovica najkotroverznijeg srpskog para.

Iako se činilo da je ludo zaljubljena, Milijana je priznala da s Milojkom ipak ne namjerava provesti cijeli život. “S Milojkom ću biti do 25. godine, a onda ću se s nekim skrasiti. Pokušat ću, pa ću vidjeti koliko ću izdržati. Stalno razmišljam kako će on uskoro umrijeti. A kad se to dogodi, ja nastavljam dalje. Novac od realityja uložit ću u sebe. Stavit ću silikone i kupit ću si auto”, izjavila je u showu te šokirala svoje sustanare.

Mlada Milijana naime osjeća da joj Milojko uskraćuje slobodu. “On meni kaže da mi je dovoljna jedna prijateljica?! I još mi brani da idem u grad zabavljati se. Pa netko mlađi bi sa mnom izlazio, a Milojko bi samo sjedio na kauču”, rekla je buntovna 21-godišnjakinja.

