MILANOVIĆ I PLENKOVIĆ NAPOKON SLOŽNI – I TO OKO ALBINE: ‘Pred njom je ozbiljna karijera, Eurosong je prevara’

U raspravu o Albininu neprolasku u finale Eurosonga uključili su se i najistaknutiji hrvatski političari

Zoran Milanović komentirao je nastup Albine Grčić na Eurosongu, odnosno njezin neprolazak u finale natjecanja.

“Kad pogledate u Oxfordov rječnik prevara ili fraud, to je onda Eurosong. To je umjetnost koja je subjektivna, prema tome glavu gore, pred Albinom je ozbiljna karijera, a to neka ne zaboravi”, izjavio je predsjednik za N1.

POKRENUTA PETICIJA ZA ALBINU: Čak se i Plenković oglasio nakon nastupa, a sad mnogi zazivaju i Milanovića

I on je razočaran, očito😊 Pogledajte kako je Milanović, na današnjoj pressici, komentirao Eurosong – te nastup naše Albine. #Eurovision 📺 pic.twitter.com/792KQIX30y — TV N1 Zagreb (@N1infoZG) May 19, 2021

U raspravu se prije njega uključio i premijer Andrej Plenković i, vjerovali ili ne, slaže se s Milanovićem.

Prvo je na Twitteru uputio Albini poruku podrške, a danas je izjavio kako se glasovanje svelo na “blokovsku podjelu”.

“Ja sam Albinu podržao prije glasanja. Jako mi se svidjela kao pjevačica. Sustav glasovanja je telefonski i poruka. Sve se svelo na blokovsku podjelu, ili na više glasova u mnogoljudnijim zemljama, to je po meni šteta, naravno da smo pristrani, ali imali smo jednu od tri najbolje pjesme u polufinalu. Nezgodno je da se to nije reflektiralo u glasovima, ali to ne znači da ne možemo slušati pjesmu i veseliti se njezinoj karijeri”, izjavio je Plenković nakon sastanka užeg kabineta Vlade.