MILAN POPOVIĆ OTKRIO HOĆE LI SINA ODVESTI U SRBIJU: ‘Ne smijem vam davati komentare vezano za to, ali mogu reći samo jedno…’

Popović tvrdi da je srpska putovnica ‘čista medijska provokacija kojom se insinuira da dijete odvodi u Srbiju’

Nakon što je donesena privremena mjera prema kojoj on samostalno brine o zdravlju i obrazovanju maloljetnog Aleksandra, kojeg je dobio u vezi s bivšom suprugom Severinom Kojić, Milan Popović je za Jutarnji list odgovorio na još neka pitanja koja javnost nesumnjivo zanima. “Što se tiče same presude, znate da to ne mogu komentirati. Ne smijem vam davati nikakve komentare vezano za to. No mogu reći da nema nikakve srpske putovnice, to je čista medijska provokacija kojom se insinuira da dijete odvodim u Srbiju, a ja vam sada izjavljujem da dijete ostaje u Zagrebu i nastavlja ići u školu u Zagrebu. Nisam izvadio nikakvu novu srpsku putovnicu”, rekao je.

SEVERINA SE GUŠI U SUZAMA: IZGUBILA JE SKRBNIŠTVO NAD SINOM! ‘Ne znam što bih vam rekla, ovo je presedan…’

Za kaznenu prijavu prvi put čuje

Na pitanje ima li informaciju da je protiv njega podnesena kaznena prijava za povredu djetetovih prava, odgovorio je da za to prvi put čuje. “Provjerit ću o čemu se radi. Ne znam što sam to učinio. Očigledno se radi o nekoj medijskoj provokaciji, namjeri da me se prikaže kao lošeg čovjeka. Ako ima veze s incidentom u školi, više je nego očigledno da su ga isprovocirali majka i očuh. Ako bude ikakvih kaznenih prijava po tom pitanju, bit će protiv majke i očuha, a ne protiv mene. Ja nisam sudjelovao u tom incidentu. Po meni, institucije su te koje bi trebale podići kaznenu prijavu da se takve situacije ne ponove, a na institucijama je da procijene ima li za to osnove ili nema. Ja nisam pravnik, pa ne mogu reći. Ali znam da je istraga u tijeku.

Ako je to istina, taj koji je podigao kaznenu prijavu, dobit će od mene prijavu za lažno podnošenje kaznene prijave. Očigledno Severininom odvjetniku Mati Matiću nedostaje promocije pa se reklamira preko ovog predmeta”, poručio je.

SEVERINA KAŽE DA JOJ SIN NE IDE U ŠKOLU VEĆ MJESEC DANA I UPOZORAVA: ‘Nikome neću dopustiti da se zafrkava s njim, čak ni Milanu’