POPOVIĆ O TAJANSTVENOM PAKETU PRED VRATIMA: ‘To je bio organizirani pokušaj zastrašivanja, Severini jedna stvar jako smeta…’

Popović tvrdi da njegovoj bivšoj supruzi smeta što u Hrvatskoj sve svoje vrijeme provodi sa starijim sinom

Srpski poduzetnik Milan Popović je u razgovoru za Kurir iznio sve pojedinosti oko tajanstvenog predmeta koji ga je dočekao pred kućom kad je doputovao u Zagreb. “Taj predmet ima okvir od svijeće i ispunjen je katranom, a okvir je razrezan kako bi taj katran curio. Na tome je netko radio s namjerom, ili da me zastraši, da odem iz Hrvatske, ili da me unište materijalno. Neka prijetnja jest i neko zastrašivanje”, rekao je Popović koji u trenutku kad je predmet ostavljen u njegovu dvorištu nije bio kod kuće.

‘Žele me otjerati iz Hrvatske’

Dodaje da vjeruje kako je to učinio Igor Kojić u dogovoru sa Severinom. “Mislim da je to organizirani pokušaj da me zastraše i otjeraju iz Hrvatske jer Severini smeta što sve svoje vrijeme u Hrvatskoj provodim sa starijim sinom i da mi to daje neku prednost na sudu, ako sud odluči da dijete dođe živjeti kod mene”, objasnio je kralj bakra.

Otkrio je i koji su mu sljedeći koraci. “Sada čekam poziv policije ili tužiteljstva koji bi morali ili sami podnijeti kaznenu prijavu ili će tražiti više materijala. To su kamere koje su na mojoj kući, imam ih 16, a Igor je snimljen na četiri i nema sumnje da je to taj objekt. Imam puno povjerenje u rad institucija, do sada su savršeno obavljali svoj posao”, rekao je poduzetnik.

Na pitanje hoće li tražiti, ako se pokrene postupak protiv Igora, da mu bude ograničen prilaz njegovu sinu, odgovara: “Suviše je koja je namjera bila i što su htjeli time postići. Dajte da prođe neko vrijeme da moji pravni savjetnici dobiju informacije što se događa. U ovom trenutku mislim da bi to bila jedina ispravna odluka”, zaključio je Popović.