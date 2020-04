MILAN POPOVIĆ O NAVODNOM UHIĆENJU SEVERINE: ‘Služi se lažima, manipulacijom i gaženjem svega pred sobom’

Milan je potvrdio da je sa sinom bio u izolaciji punih 28 dana, sve do 14. travnja

Nakon što je medijima odjeknula vijest da je Severinu Kojić privela beogradska policija jer je prekršila strogi policijski sat, a ona je pojasnila da je to napravila da bude sigurna da je Milan Popović vratio njihovog sina Aleksandra u Zagreb, oglasio se je i sami poduzetnik koji je svoju stranu priče iznio za Večernji list.

“Nevjerojatno kako medijska mašina Severine Kojić svaku situaciju pokušava preokrenuti u svoju korist premda se u tom pokušaju morala služiti lažima, manipulacijom, izokretanjem i gaženjem svega pred sobom”, kazao je.

Milan je potvrdio da je sa sinom bio u izolaciji punih 28 dana, sve do 14. travnja.

“Čim smo izašli iz izolacije, vratili smo se u Zagreb s obzirom na to da je Severina prijetila prijavom za otmicu djeteta po haškoj konvenciji, iako je odlazak u Beograd i viđanje s djetetom u Beogradu bilo dogovoreno sa Severinom sporazumno. Prije isteka izolacije u Srbiji predložio sam Severini kako da nastavimo daljnje susrete i druženja s našim sinom, ali ona je to dva puta odbila, što mi samo potvrđuje da njen glavni motiv nije da redovito viđa dijete, nego da iz svake situacije pravi medijski spektakl i glumi žrtvu, što sam mnogo puta do sada i dokazao.

‘Donio sam najodgovorniju odluku’

Nisam prekršio nijednu važeću sudsku odluku ni bilo koji zakon, a što Severina uporno radi sve ove godine i nastavlja s time. Ovo što sam napravio s izolacijom najodgovornija je odluka koju je jedan roditelj s kojim dijete živi mogao napraviti u ovakvoj kriznoj situaciji, u kojoj je život ljudi ugrožen. Uostalom, posljednjom sudskom odlukom skrb o djetetovu zdravlju dodijeljena je meni samostalno s obzirom na to da je kod majke u tom dijelu skrbi prethodnih godina otkriveno previše propusta i zanemarivanja”, pojasnio je za Večernji.

Severinina odvjetnica Jasminka Biloš rekla je da su informacije da je pjevačica privedena netočne.

“Severina Kojić na putu je za Hrvatsku i očekujem da će mi se javiti. Netočne su informacije koje su objavili mediji u Srbiji da je ona privedena. Policija ju je zatekla tri kućna broja dalje od kuće gdje živi s roditeljima Igora Kojića kad je išla preparkirati auto jer se ionako spremala za povratak u Zagreb. Platila je kaznu od 5000 dinara (3245) kuna”, rekla je za Jutarnji list.

