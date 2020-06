MILA ELEGOVIĆ U 50. IZGLEDA BOLJE NEGO IKAD: Otkrila je boji li se starenja i zašto se preselila kod bivšeg supruga

Mila i Ivan razveli su se prije 14 godina, no ostali su odlični prijatelji

Mila Elegović ovoga je vikenda proslavila svoj 50. rođendan. Kako se osjeća na pragu šestog desetljeća te zašto se u doba pandemije preselila bivšem suprugu fotografu Ivanu Baliću Cobri (77), otkrila je za IN magazin.

MILA ELEGOVIĆ PROGOVORILA O ŠTETI NAKON POTRESA: ‘Stan mi je gotovo u potpunosti uništen…’

Mila tvrdi kako se jako veseli ulasku u šesto desetljeće života.

“Izvana može biti ovo, ali iznutra kuca jedna baba i kaže ‘Ej Mila bok, što ćeš sad?’. Veseli me moj rođendan pedeseti, okrugli, ulaz u šesto desetljeće života jer je moj život okej”.

Glumica je prošli tjedan završila renovaciju stana koji je stradao u potresu.

Pomaže bivšem suprugu kad god treba

“To je inače stan mog bivšeg muža kojem sam se ja preselila da bi mu bila pri ruci za vrijeme korone jer je on u visokim godinama, i onda se sve to skupa srušilo. Đorđićeva ulica je potpuno devastirana bila i ja sam znala da moram poduzeti sve što je u mojoj moći da stan obnovim”, kazala je.

Mila i Ivan razveli su se prije 14 godina, no ostali su odlični prijatelji.

GLUMICA MILA ELEGOVIĆ PROGOVORILA SASVIM ISKRENO: ‘Pornografija je ušla u naše živote baš na svim nivoima’

“Ja sam s njim jako puno radila, i on je jako puno toga učinio za moju karijeru, tako da je to jedna kreativna duhovna simbioza koja nije neuobičajena među umjetnicima samo ljudi to ne žele govoriti. I normalno je da uvijek pomognem svom bivšem suprugu kad mu to treba”, pojasnila je.