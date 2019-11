GLUMICA MILA ELEGOVIĆ PROGOVORILA SASVIM ISKRENO: ‘Pornografija je ušla u naše živote baš na svim nivoima’

Mila tvrdi kako je izgled jako bitna stvar u životu te da nema mnogo žena koje u pedesetima izgledaju dobro kao ona

Glumica Mila Elegović uskoro puni 50. godina, a na izgledu bi joj mogle pozavidjeti mnoge mlađe kolegice. Domaća publika pamti je po ulozi Irene Grobnik u humorističkoj seriji “Bitange i princeze”, a trenutno je najviše angažirana na svom “Mila showu”. Početkom travnja nakon 25 godina karijere odlučila je da želi diskreciju i mir, a na što je konkretno mislila, pojasnila je za magazin Azra.

“Reducirala sam javna pojavljivanja na eventima koji mi nisu donosili ništa. Koristili su me kao PR za razne stvari, što meni nije išlo u korist i zato sam se povukla. Danas se pojavljujem na mjestima isključivo kada nešto radim… Tako da sam željeni mir stekla jer sam prorijedila javna pojavljivanja koja su me iscrpila. Mnogo radim, možda više nego ikada prije, i taj balans koji mi se dogodio mi odlično godi”, rekla je.

u svijet je mode, kaže, ušla zahvaljujući svom izgledu.

“Izgled je jako bitna stvar u životu, šta god ‘ko rekao i koliko god pokušavao minorizirati izgled, on mnogo znači. Naravno, ljudi su izobličili pojam izgleda, ali činjenica jeste da nema mnogo žena koje u pedesetim godinama izgledaju kao ja. S druge strane je vjerojatno neka moja zrelost, ali i volim raditi modne kampanje, i jako se volim fotografirati.

‘Sve je pojeftinilo’

Pa moj bivši suprug Cobra je bio fotograf, koji je na nivou Jugoslavije bio vodeći modni fotograf, te sam uz njega taj zanat ispekla. Glumice se ne vole previše slikati, ili barem tako kažu, ali ja s tim nemam problem, jer to jako volim i mislim da je i tu poveznica što sam ušla u svijet mode”, objasnila je.

Mila tvrdi kako ljudi danas idu u kazalište, no sve je pokvarila pojava raznih reality showa.

“Ljudi često idu u kazalište i na koncerte, međutim, nastao je jedan novi problem zbog ovih reality programa koji se stalno emitiraju. Njihovim ulaskom u naše živote, dogodilo se to da je sve pojeftinilo, ljudi nemaju više strpljenja biti tankoćutni prema umjetnosti. Sve što se nekada radilo po nekoliko mjeseci sad se radi 15 dana.

To je grozan problem koji dovodi do srozavanja moje struke, i do gubljenja potrebe nad duhovnom nadogradnjom, jer se sve svodi na pivo, Instagram, nagon i pornokulturu, koja se konstantno razvija. Pornografija je ušla u naše živote na svim nivoima, i to je strašno opasno. Ušla je čak i u kulturne institucije, da trud i napor postaju nebitni”, rekla je.