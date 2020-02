MIJO PRIPREMIO DOMAĆE SPECIJALITETE, ALI NIJE USPIO ZASJESTI NA TRON: Pobjedu u imotskom tjednu odnijela je Gordana: ‘Plačem od sreće!’

Mijo je za predjelo poslužio domaću tjesteninu s domaćom sirom, za glavno jelo njoke s divljači, a za desert Bakine princeze

U petak navečer u showu “Večera za 5 na selu” gosti su jeli domaće specijalitete u konobi kod Mije Mlikote iz Zagvozda. Iako se ugostitelj jako potrudio oko pripreme jela, pobjedu je odnijela – Gordana! Mijo Mlikota inače je ugostitelj i kuhar pa je večeru pripremao u vlastitoj konobi, gdje je dočekao i ovotjedne kandidate.

Goga, Danijela i Mijo u klanu?

Večera je započela ugodnim dočekom i aperitivom, nakon čega je Mijo poslužio predjelo naziva Zagvoški makaroni, što je bila domaća tjestenina s domaćim sirom. „Danijela je pojela cijelo predjelo nasilu jer je to njihov klan, to su se dogovorili da se to pojede i da izgleda da je sve dobro“, komentirala je Zlata koja smatra kako je na svojoj večeri bila sabotirana te da su Goga, Danijela i Mijo u „klanu“. Za glavno jelo domaćin je poslužio Biokovski specijalitet – njoke s divljači, a svi su komentirali da je meso bilo malo žilavo. „Njoki su mi bilo dobri, ali malo mi je bilo žilavo meso i trebalo se puno žvakati“, priznala je Goga.

Večeru zaokružio pjesmom i svirkom

Bakine princeze bio je Mijin desert koji mu je pomogla pripremiti supruga Dijana, a najviše se svidio Danijeli dok je Goga na silu pojela iako je alergična na limun koji je bilo u kremi. „Nije skromno govoriti o sebi tako, ali meni je moja večera bila najbolja. Vjerojatno je svakome njegova večera bila najbolja“, kazao je Ivan koji je više očekivao od Mije. Domaćin je cijelu večeru zaokružio pjesmom i svirkom koja je poboljšala atmosferu za stolom, a onda je došao trenutak odluke – ocjenjivanje i proglašenje tjednog pobjednika!

Gordana izvan sebe od sreće

Ivan je Miji dao ocjenu 3, baš kao i Zlata, koja je više očekivala od njegove večere. Goga mu je dala ocjenu 5 jer joj se nije svidjelo glavno jelo, a Danijela je Miju nagradila desetkom. Tako je Mijo zaradio 21 bod, čime je završio na petome mjestu ljestvice. Na četvrtom je bila Zlata sa 22 boda, na trećem Danijela sa 26 bodova, a ekipa je morala odlučiti tko će dobiti glavnu nagradu – Ivan ili Goga koji oboje imaju po 28 bodova. Mijo i Danijela nadglasali su Zlatu i tako je Gordana postala pobjednica u imotskom tjednu! „Ovo su suze radosnice što sam pobijedila. Ovo mi je prvi put u životu da sam u nečem pobijedila! Nisam očekivala to, mislila sam da ću biti na trećem ili četvrtome mjestu, hvala!“ izjavila je kroz suze Gordana.

Idući tjedan show “Večera za 5 na selu” odlazi u Varaždin i okolicu, a kakvi će biti novi kandidati i što će pripremati – pratite od ponedjeljka do petka u 20 sati na RTL-u!