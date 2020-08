MIA NEGOVETIĆ PRVI PUT NAKON SKANDALA S KRATKIM HLAČICAMA: ‘I dalje me doživljavaju kao malu slatkicu, ali ja sam odrasla’

‘I dalje me ljudi doživljavaju kao malu slatkicu s naočalama koja je pjevala himnu i često me pitaju kako sam toliko narasla i čude se’, rekla je Mia

Mia Negovetić javnosti je postala poznata nakon što je otpjevala himnu na zagrebačkom mimohodu u povodu 20. obljetnice Oluje i sve impresionirala svojim moćnim glasom. Nakon pobjede u prvoj sezoni showa “Zvjezdice” postala je dječja zvijezda.

“I dalje me ljudi doživljavaju kao malu slatkicu s naočalama koja je pjevala himnu i često me pitaju kako sam toliko narasla i čude se. Zato mi je dobro došla Dora, oba nastupa, i onaj gostujući s Dinom Jelusićem lani te ovogodišnji natjecateljski, da me ljudi vide u novom svjetlu. Jer mali ekrani su puno gledaniji od bilo kojeg nastupa uživo. Ta mala slatkica je i dalje u meni, ali sada drugačije izgleda i zvuči”, rekla je Mia za Jutarnji list.

Mnogi je još uvijek pamte kao djevojčicu, iako je od njezine pobjede u “Zvjezdicama” prošlo pet godina. “Počela sam se u javnosti pojavljivati kao mala slatka curica, ali brzo sam i odrasla i narasla. Prošlo je pet godina, a kao da je bilo jučer. Shvaćam da se ljudi šokiraju, iako smatram da je sve što radim u skladu s mojim godinama, tako se i oblačim i ponašam, ali mnogo je onih koji silno žele biti odrasliji nego što jesu. Tu je problem današnjice, tu je sve otišlo u krivu stranu”, ispričala je.

Mia je nedavno objavila svoj prvi singl “Pusti” za koji je sama napisala tekst. Mlada pjevačica našla se u središtu pozornosti nakon izjave Davora Meštrovića, novinara i voditelja HRT-ove emisije “Dobro jutro, Hrvatska”, koji je njezin spot najavio riječima: “Uživajmo u Mijinim hlačicama”.

“Mislim da je u javnosti apsolutno krivo shvaćeno što je on time htio reći. Moje mišljenje je da nije htio poslati nikakvu lošu poruku i ja izrečeno nisam doživjela kao seksizam, ali eto, digla se cijela fama. Mislim da se zaista nije trebala napraviti tolika drama. K tome, on mi se osobno ispričao i priča je za mene tu završena. Ljudi su i dalje imali potrebu izraziti svoje mišljenje, pisati i brisati komentare, a ja na to ne mogu utjecati.

Meni je bilo bitno da se čujem s gospodinom i da mi kaže što je zapravo mislio time reći. Shvaćam da ljudi ‘skaču’ na takve rečenice i da se radi o javnoj televiziji koja bi trebala pružiti primjer kvalitetne komunikacije, ali iskreno, i gore su se stvari govorile pa nitko nije reagirao, a sada se odjednom diže fama oko manje bitnih stvari”, komentirala je Mia.

Nakon Meštrovićeve izjave u Mijinu obranu stali su pojedinci, pravobranteljica, ali i udruge koje su upozorile na seksizam. Ipak, bilo je i onih koji su smatrali da kratke hlačice nisu bile primjerene za 17-godišnjakinju.

“Da se to zaista dogodilo, da su hlačice pokazivale više nego što treba, ja ne bih ništa rekla. Birajući odjeću za spot, baš sam o tome pričala s roditeljima i posebno smo pazili na takve detalje, ali uvijek će se naći netko kome će to biti preizazovno. Što da odjenem da bi svima odgovaralo? Skafander? Uvijek će biti onih koji će reći da sam si sama kriva zbog komentara jer nosim kratke hlačice. Smatram da su hlačice bile sasvim pristojne i nisu previše otkrivale. Za mene je to bilo, pa prošlo. Nije me naživciralo ni u jednom trenutku”, poručila je mlada pjevačica.