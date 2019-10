MERI CETINIĆ UOČI VELIKOG KONCERTA: ‘Mi smo nekad imali talent i strast, danas neki uspijevaju na druge načine’

S Meri Cetinić razgovarali smo o njezinim počecima, današnjim mladim pjevačima, kao i nekim od njezinih najdojmljivijih trenutaka u karijeri

Nakon više od 15 godina, skladateljica, kantautorica i instrumentalistica Meri Cetinić ponovno se vraća u Zagreb i zagrebačkoj publici. Pjevačka legenda i dobitnica Porina održat će veliki gala koncert u Lisinskom 17. listopada uz goste: kćer Ivanu Burić, obrazovanu glazbenicu, te dvije klape.

Povodom 40 godina od albuma prvijenca, prodanog u dijamantnoj nakladi, i izdanja pjesme “Četiri stađuna”, splitska glazbenica izvest će najveće hitove iz svoje dugogodišnje karijere. Uoči spektakla u Lisinskom, razgovarali smo s Meri Cetinić o njezinim počecima, današnjim mladim pjevačima, kao i nekima od njezinih najdojmljivijih trenutaka u karijeri.

NET.HR: Je li u vrijeme vašega proboja na glazbenu scenu mladim pjevačima bilo teže nego današnjima, s obzirom na brojne talent showove koji mlade nade doslovno lansiraju na pozornicu preko noći?

CETINIĆ: Svakako je drukčije nego prije, naizgled se čini da mladi danas imaju više prilika, a mi smo tada počinjali samo na osnovi talenta, velike želje i strasti prema glazbi, bez neke naročite medijske pozornosti. Nisam bila opterećena uspjehom ni zaradom, nisam o tome uopće razmišljala. Bilo mi je jedino važno da svladam i otpjevam i odsviram neke pjesme koje su mi se sviđale i u kojima sam uživala. Već tada sam skladala i pisala tekstove pa sam i tome posvećivala puno vremena. Mislim da je to bio jedan normalan put, jer se ništa ne postiže preko noći.

NET.HR: Što mislite o današnjim mladim pjevačima? Je li u vaše vrijeme talent bio važniji nego sada?

CETINIĆ: Ima danas mladih s odličnim glasom i u njima se osjeća ista ta strast i energija…Talent je uvijek važan, ali traži nadgradnju, treba ga razvijati radom. Važno je naći neki svoj stil i izričaj, biti svoj, poseban… Danas ima i puno onih koji se bave time bez neke naročite kvalitete, uspijevaju uz pomoć medija i nekih drugih načina, ali ne ostavljaju traga.

NET.HR: Jeste li u svojoj bogatoj karijeri imali trenutaka kada ste pomislili odustati od glazbe?

CETINIĆ: Da, bilo je… Budući da sam svu svoju mladost, a i kasnije posvetila glazbi, snimanjima, putovanjima, mislila sam da ću to raditi do četrdesete, a onda se posvetiti normalnom i mirnijem privatnom životu! Međutim, život nije tekao na taj način…

NET.HR: Koji su vam se trenuci u karijeri duboko urezali u pamćenje ili zauvijek promijenili vaš pogled na glazbu?

CETINIĆ: Puno je trenutaka za pamćenje, moj je osjećaj za glazbu uvijek isti… Možda je jedno od najvećih uzbuđenja bilo kad sam davno dobila LP “Cosmic blues” od Janis Joplin. Danima sam to slušala, nisam se odvajala, upijala sam svaku notu, nisam mogla vjerovati da netko tako pjeva, s toliko strasti i muzikalnosti…

NET.HR: Je li vam žao što niste ostali u Americi i izgradili zavidnu inozemnu karijeru, s obzirom na to da vam se pružila prilika?

CETINIĆ: To je bila jedinstvena prilika, ali je u tom trenutku nisam tako doživjela. Slijedila sam glas srca i imala neke druge prioritete. Nije mi žao, tko zna što bi bilo. Za ostvariti neku veću inozemnu karijeru treba se posložiti mnogo toga. Imala sam već karijeru i puno se naputovala i naradila, nisam bila dovoljno ambiciozna da bih krenula još jednom ispočetka u zemlji u kojoj ima na milijune vrhunskih pjevača i glazbenika. Nisam se željela odseliti za stalno, potrebno mi je uvijek bilo vratiti se doma i napuniti baterije u Splitu, odmoriti se i osjetiti da sam na svom.

NET.HR: Na vrhuncu slave 1980-ih godina, vaše su pjesme neki željeli maknuti s radija. Zašto?

CETINIĆ: Bilo je toga… Mislim da je glavni razlog bio to što sam se odazivala na pozive hrvatske dijaspore i odlazila na gostovanja u Australiju, Kanadu, Ameriku. Par puta sam bila na razgovorima u Zagrebu i neki ljudi su me upozoravali da ne bih trebala ići, ali ja nisam vidjela nikakav razlog za to, jer sam tamo sretala obitelji i ljude koji su daleko od domovine bili sretni i radosni da čuju moju glazbu i hitove.

NET.HR: Jeste li dobivali ponude da pjevate za neku političku opciju?

CETINIĆ: Ne, ne pjevam u stranačkim kampanjama, niti za neku političku opciju.

NET.HR: Je li u vrijeme kada ste bili mlada pjevačica bilo rivalstva ili zle krvi među kolegama iz branše?

CETINIĆ: Možda je bilo, ja ne znam, nikad nisam takvo što osjećala. Voljela sam svoje kolege i s guštom surađivala s njima, naročito s onima najboljima.

NET.HR: Nakon više od 15 godina, vraćate se u Zagreb. Imate li tremu uoči velikog koncerta u Lisinskom? Spremate li neko iznenađenje za publiku?

CETINIĆ: Uvijek postoji uzbuđenje pred nastup, ali nakon toliko godina i iskustva važno je samo se prepustiti i uživati u susretu s publikom, podijeliti neke lijepe emocije i pjesme.