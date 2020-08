MERI CETINIĆ PREKIPJELO JER JE STALNO BRKAJU S KOLEGICOM: ‘Ova svinjarija se ponavlja već jako dugo’

Cetinić tvrde da ju novinari neprestano miješaju s kolegicom, nazivaju ju ‘skitnicom’ ili u križaljkama traže njeno ime uz pogrešnu fotografiju

Pjevačica Meri Cetinić se na društvenim mrežama požalila na nesporazum s kojim se nosi već godinama. Naime, tvrdi da je mediji uporno miješaju s kolegicom Jasnom Zlokić.

Glazbenoj divi takve pogreške više nisu simpatične, a povod za poduži status bila je jedna križaljka u kojoj je bilo navedeno njeno prezime, dok je na fotografiji bila Zlokić.

“Ova manipulacija i svinjarija se ponavlja već jako dugo po medijima. Stave sliku Jasne Zlokić i napišu da sam to ja. Tako mi prošle godine za moj jubilarni koncert za 40 godina samostalne karijere, novinarka iz našeg poznatog časopisa zatraži intervju, ali da me slika s unučicom, iako je ja nemam, al’ ima Jasna. Ili dođe novinarka iz Zagreba i napravi cijelu reportažu s mojim slikama u Blatu na Korčuli i onda objavi tekst u kojem se cijelo vrijeme spominje kako ‘skitnica’ provodi svoje vrijeme u Blatu. Ili, izađe LP s najvećim hitovima osamdesetih i među njima ‘Samo simpatija’ s mojim imenom, a na naslovnici ploče velika fotografija Jasne Zlokić, iako na ploči nema nijedna njena pjesma…. Eto, i na križaljci čitatelji trebaju napisati moje ime, iako je na slici Jasna!?…..Sve to slučajno!?”, napisala je Cetinić na Facebooku.