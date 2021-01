MELANIU RAZAPINJU NA DRUŠTVENIM MREŽAMA: Pazite čime se bavila dok su Trumpovi divljaci divljali po Capitol Hillu

Dok su tisuće pristaša Donalda Trumpa divljale po Washingtonu i nasilno upadale na Kapitol u srijedu, prva dama Melania Trump imala je fotografiranje u Bijeloj kući, javlja CNN.

VEĆINA AMERIKANACA SMATRA DA TRUMPA TREBA ODMAH SMIJENITI: Biden kaže – odluku treba donijeti Kongres

Kroz prozore Bijele kuće moglo se vidjeti profesionalno osvjetljenje i fotografski rekviziti.

“Fotografirani su tepisi i drugi predmeti u predsjedničkoj rezidenciji i istočnom krilu”, rekla je za CNN osoba upoznata s dnevnim aktivnostima prve dame. Melania je nadzirala snimanje za knjigu o predmetima koje je sakupila i obnovila u Bijeloj kući.

Every #Christmas Eve, I enjoy tracking Santa’s journey with children from across the country & @NoradSanta. Santa is on his way, so be sure to follow #NORADTracksSanta as he & his reindeer make their way around the world! #MerryChristmas! pic.twitter.com/VzjyUfyUYF

— Melania Trump (@FLOTUS) December 25, 2020