MELANIJIN TIM POZIVA NA BOJKOT SKANDALOZNOG SPOTA: Prva dama prikazana kako pleše gola po stolu u Bijeloj kući

Suradnici prve dame pozivaju na bojkot uvredljivog spota u kojem se žena nalik njoj skida i bludniči u Ovalnom uredu

Reper T.I. uvrijedio je prvu američku damu Melaniju Trump u videospotu u kojem žena nalik njoj izvodi striptiz u Ovalnom uredu Bijele kuće. Odmah je reagirala njezina glasnogovornica Stephanie Grisham.

TRUMP IZVRIJEĐAO STORMY DANIELS NA TWITTERU: Pornerica mu odbrusila: ‘Gotovo je, majušni’

“Kako to može biti prihvatljivo?”, napisala je na Grisham na Twitteru i pozvala na bojkot repera i spota. Međutim, spot, koji je objavljen u petak, dosad je pogledalo 8,5 milijuna ljudi.

T.I. se u spotu pojavljuje kao pripadnik sigurnosti i promatra kako Donald Trump napušta Bijelu kuću helikopterom, a zatim se u Ovalnom uredu nalazi sa ženom nalik Melaniji. Žena je odjevena samo u jaknu s natpisom “I really don’t care, do u?” (Baš me briga, a tebe?) kakvu je u lipnju nosila Melania. Žena u spotu zatim skida jaknu i gola sjeda za radni stol predsjednika za kojem je već T.I. te zajedno razbijaju sve po Bijeloj kući.

Spotom je reper želio promovirati svoj novim album Dime Trap, ali i obračunati se s drugim reperom i bivšim prijateljem, Kanyem Westom pa se koristio medijski jako popularnom snimkom susreta Trumpa i Westa u Bijeloj kući.

“Dragi 45”, napisao je T.I na adresu 45. predsjednika Sjedinjenih Država u uvodu svog tvita: “Ja nisam Kanye”. Dan ranije je Kanyeu poručio da se srami što je surađivao s njim.