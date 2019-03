MEL B ŠOKIRALA JAVNOST PRIZNANJEM: ‘Spavala sam s kolegicom iz spajsica, mrzit će me jer sada vodi otmjen život’

‘Jednostavno se dogodilo, bile smo najbolje prijateljice, nasmijale smo se i to je to’, kazala je Mel

Navodna ljubavna avantura između dvije članice grupe Spice girls napokon je dobila nastavak i to u emisiji Piersa Morgana.

Iako se do sada radilo samo o medijskom “šuškanju” Mel B je sada javno rekla kako su ona i njezina bivša kolegica Geri Halliwell u jednom trenutku bile više od prijateljica.

‘Dogodilo se samo jednom’

“Mrzit će me zbog ovoga jer ona sad vodi otmjen život, živi na svom imanju sa svojim suprugom, ali to je činjenica. Ali važno je reći da se to dogodilo samo jednom, jednostavno se dogodilo, bile smo najbolje prijateljice, nasmijale smo se i to je to”, kazala je Mel.

Rekla je kako je svjesna da će ova informacija šokirati neke ljude s obzirom na ti da je Geri udana za jednog od timskih šefova Formule 1 – Christiana Hornera.

“Eto, otkrila sam sad to. Gotovo je. Ubit će me zbog ovog. Nadam se ipak da se neće ljutiti i demantirati to, jer je to zapravo jako smiješno”, zaključila je Mel B.