MEGHANIN NAJVEĆI HEJTER OPLEO PO OPRINOJ NAJBOLJOJ FRENDICI: ‘A kako bi bilo da radiš svoj posao?’

Piers Morgan pokušao je održati predavanje Gayle King na temu novinarstva nakon što je voditeljica CBS-a telefonski razgovarala s Meghan Markle i princom Harryjem, piše Independent.

MEGHAN MARKLE UZVRAĆA UDARAC POPULARNOM VODITELJU: ‘To može štetno utjecati na osobe s mentalnim problemima’

King je u svojoj emisiji “This Morning” kazala da je nazvala vojvodu i vojvotkinju od Sussexa da vidi kako se osjećaju te je izvijestila i da je Harry “razgovarao s bratom i s ocem”, ali da “ti razgovori nisu bili produktivni”.

Morgan je to u svom stilu prokomentirao na Twitteru obrativši se direktno Gayle.

Hi @GayleKing – rather than acting as your Sussex friends’ PR mouthpiece to facilitate their ongoing public trashing of our Royal Family, how about doing your job as a journalist and ask them about all the lies they told in @Oprah’s interview?

America should hear THE truth.

— Piers Morgan (@piersmorgan) March 17, 2021