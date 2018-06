MEGHAN ZEZNULA PRVO POJAVLJIVANJE S KRALJICOM: Izgledala je besprijekorno, no jedna je greška privukla pažnju

Vojvotkinja od Sussexa je s engleskom kraljicom i bakom svoga supruga išla na prvo zajedničko putovanje, no ovoga puta uz nju nije bilo Harryja da je bodri.

Otkako je postala punopravna članica kraljevske obitelji, Meghan Markle, vojvotkinja od Sussexa, supruga princa Harryja, neprestano je pod povećalom javnosti. Tako su sve oči bile uperene u nju tijekom njezinog prvog službenog puta s kraljicom Elizabetom II. Meghan je pravila kraljici društvo u vožnji vlakom od Londona do Cheshirea.

Markle se za ovo putovanje dugo pripremala, posebice zato što je to prvo njezino službeno pojavljivanje bez Harryjeve prisutnosti. On joj je, naime, bio velika potpora prošlog vikenda kada se prvi put pojavila na balkonu Buckinghamske palače s ostalim članovima kraljevske obitelji. Bila je vrlo nervozna pa ju je princ čitavo vrijeme smirivao i govorio joj što treba činiti.

No, ovoga je puta bila sama i odmah je došlo do gafa. Naime, kada su ona i kraljica izašle iz vlaka, tamo ih je čekao kraljičin Bentley. Meghan nije bila sigurna koja bi od njih dvije trebala prva ući u automobil pa je došlo do neugodne situacije.

“Koje su vaše preferencije?”, upitala je naposljetku kraljicu. Ona joj je izašla u susret i rekla joj: “Ti idi prva.”

Meghan je zatim pošla prema automobilu.

Osim ovog nesporazuma, Meghan je ovog puta, barem zasad, zadovoljila dežurne kritičare u svojoj zemlji. Ispoštovala je protokol što se tiče odjeće pa je tako imala pokrivena ramena, haljinu do koljena i najlonke boje kože. Na sebi je imala Givenchyjevu prljavobijelu haljinu koju je upotpunila crnim remenom, torbicom i cipelama.