MEGHAN ZAPANJILA: Rekli joj da treba nositi jeftine najlonke, a onda je krenula: ‘Nećete me poslati u smeću, želim…’

Kad joj je asistentica rekla da će otići u trgovinu po najlonke domaćeg brenda, Meghan joj se žestoko usprotivila

Meghan Markle iz dana u dan privlači pozornost svojim neobičnim zahtjevima i inzistiranjem na kraljevskom tretmanu. Izvor iz Buckinghamske palače za britanski The Sun otkrio je da je vojvotkinja uoči proslave 70. rođendana kralja Charlesa odbila nositi najlonke brenda M&S te je natjerala svoju asistenticu da ode u trgovinu i donese joj skuplje najlonke marke Wolford. Meghan je napravila pravu dramu, a najlonke koje su joj htjeli donijeti nazvala je smećem.

“Prije rođendana u vrtu Buckinghamske palače Meghan je tražila najlonke i poslala je asistenticu po njih. Asistentica joj je rekla da će skočiti do M&S-ovog dućana, no Meghan se to nije svidjelo. “Nećete me poslati u smeću, želim Wolford”, navodno je rekla Meghan, kazao je izvor.



Iako je Meghan bila uvjerena da će ostaviti bolji dojam u skupljoj odjeći, nakon proslave našla se na meti javnosti zbog lošeg izgleda najlonki koje su bile presvijetle za njezinu put.

Meghan je svojim ponašanjem otjerala i treću asistenticu, Amy Pickerill, koja je dala otkaz u manje od godinu dana.