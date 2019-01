MEGHAN STALA NA KRAJ NAGAĐANJIMA: Izletio joj dugo čuvani podatak o njezinom i Harryjevom djetetu

Meghan je prilikom susreta s lokalnim stanovništvom bila toliko razdragana da joj je izletjela dugo skrivana informacija

Kraljevska obitelj dosad je bila prilično tajanstvena oko informacija o datumu rođenja djeteta Meghan Markle i princa Harryja. No, sada to više nije tajna. Naime, Meghan je susret s lokalnim stanovništvom u Birkenheadu toliko dirnuo da joj je izletjelo da dijete stiže u travnju, prenosi Dailymail. Vojvotkinja je dodala da je trudna već šest mjeseci te da ona i Harry ne žele znati spol djeteta jer žele da to bude iznenađenje. Stanovnici Birkenheada zaželjeli su joj sve najbolje.

Dosad se šuškalo da bi beba na svijet mogla doći u ožujku sljedeće godine.