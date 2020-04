MEGHAN REDOM ODBIJA ULOGE JER SU JOJ SVE OTRCANE I ISPOD ČASTI: ‘Želi raditi samo s najvećim redateljima…’

Boji se da će kritičari biti oštri prema njoj nakon duge pauze od glume pa želi biti sigurna da će na njezinom prvom projektu raditi redatelj ‘pravo kalibra’

Nakon odstupanja s kraljevskih dužnosti, Meghan Markle odlučila se vratiti glumi, no ne namjerava prihvatiti bilo kakve uloge. Prema pisanju Daily maila, Meghan želi surađivati samo s redateljima A liste kako bi bila sigurna da će dobiti ulogu nakon koje će je kritičari ozbiljno shvatiti.

Želi sve imati pod kontrolom

“Meghan je svom timu jasno dala do znanja da će raditi samo s redateljima A liste, ali ne razumije da to ne mora nužno značiti da oni žele raditi s njom. To bi mogao biti vrlo dugotrajan i mučan proces, jer Meghan želi kontrolirati svaki aspekt bilo kojeg projekta na kojem radi”, rekao je izvor blizak Meghan. “Iako je dosad dobila mnogo ponuda, Meghan smatra da je većina njih ‘otrcana’ i njoj ispod časti”, dodao je izvor. Meghan se boji da će kritičari biti oštri prema njoj nakon duge pauze od glume pa želi biti sigurna da će na njezinom prvom projektu raditi redatelj “pravo kalibra”.

Meghan i Harry u ožujku su se iz Vancouvera preselili u Los Angeles, a šuška se da je razlog tome Meghanina želja da se vrati glumi. Njezin prvi projekt nakon osamostaljenja bio je Disneyjev dokumentarac o slonovima u kojemu je posudila glas.

