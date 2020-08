MEGHAN OPET PREKRŠILA KRALJEVSKI PROTOKOL: Ovaj put se čak umiješala i u američke predsjedničke izbore

‘Svi ste mobilizirani i puni energije za promjene koje svi trebamo i zaslužujemo’, rekla je Meghan

Supruga britanskog princa Harryja Meghan Markle u četvrtak je prekršila protokol o nemiješanju u politiku članova britanske kraljevske obitelji i pozvala na “promjene” na predstojećim američkim predsjedničkim izborima. Ona je to kazala na virtualnom ležernom okupljanju za prijavu na glasanje koje je organizirala skupina When We All Vote kojom supredsjedaju bivša prva američka dama Michelle Obama i glumac Tom Hanks u želji da povećaju odaziv na izbore.

“Svi znamo koji je ulog ove godine. Ja to znam i mislim da i svi vi to zasigurno znate”, rekla je Markle. “Svi ste mobilizirani i puni energije za promjene koje svi trebamo i zaslužujemo.” “Glasamo da bismo odali priznanje onima prije nas i zaštitimo one koji će doći nakon nas – jer to je ono što čini zajednicu i to je ono o čemu se radi na ovim izborima”, kazala je.

Glumica nije izrijekom spomenula predsjednika Donalda Trumpa koji će se na izborima suočiti s demokratom Joeom Bidenom 3. studenoga. Vojvoda i vojvotkinja od Sussexa napustili su britanske kraljevske dužnosti ove godine i preselili se u Kaliforniju.