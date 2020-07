MEGHAN NE ŽELI DA TABLOID OBJAVI IMENA NJEZINIH PRIJATELJICA: ‘Svaka od njih ima pravo na privatnost…’

Vojvotkinja tuži britanskog izdavača Associated Newspapers zbog članaka u tabloidu Mail on Sunday objavljenih prošle godine koji uključuju dijelove pisma koje je poslala svom ocu Thomas Markleu u kolovozu 2018.

Supruga princa Harryja, Meghan Markle, zatražila je u četvrtak od suda da zabrani izdavaču tabloida Mail on Sunday objavu imena pet njezinih prijateljica koje bi mogle biti svjedokinje u sudskom sporu koji je u tijeku. Meghan tuži britanskog izdavača Associated Newspapers zbog članaka u tabloidu Mail on Sunday objavljenih prošle godine koji uključuju dijelove pisma koje je poslala svom ocu Thomas Markleu u kolovozu 2018.

Bile su u dogovoru?

Tabloid opravdava objavu pisma tvrdnjom da je pet neimenovanih Meghaninih prijateljica iznijelo njezinu verziju događaja u intervjuima za američki magazin People. Njezini odvjetnici kažu da nije istina da je ona ovlastila svoje prijateljice ili dogovorila s njima da govore magazinu People o tom pismu, a u četvrtak su priopćili da Associated Newspapers prijeti da će objaviti njihova imena.

“Ne sudi se tim ženama, niti meni. Sudi se izdavaču (tabloida) Mail on Sunday”, rekla je Meghan u izjavi za londonski Visoki sud. “Svaka od tih žena privatna je osoba, mlada majka, i svaka ima temeljno pravo na privatnost”, dodala je ona.

Meghan i Harry sa svojim sinom Archijem žive u Los Angelesu nakon što su se odrekli kraljevskih dužnosti krajem ožujka, djelomično i zbog intenzivnog miješanja medija u nihove živote.

U svibnju je sudac u tom predmetu odbacio dio njezine tužbe da su novine djelovale nepošteno i izazvale svađu između nje i njezina oca.