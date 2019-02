MEGHAN MARKLE U NIKAD VIĐENOM IZDANJU: Promiskuitetna ovisnica koja u WC-u šmrče kokain i dira se po grudima

U jednoj sceni Meghan konzumira kokain u toaletu s muškarcem, a u drugoj dodiruje grudi u razgovoru s prijateljicom

Kako je već svima poznato, prije nego li se udala za princa Harryja, Meghan Markle bila je glumica, a 2011. godine pojavila se u “The Boys & Girls Guide to Getting Down”, seriji od 15 epizoda koja govori o noćnom životu u Los Angelesu, a koja se nije pokazala pretjerano uspješnom. Naime, emitirala se samo prva epizoda, no ove godine trebao bi izaći film pod istim nazivom, prenosi Metro.

OVO JE PITANJE TRENUTNO JEDNO OD GORUĆIH ZA ENGLEZE: Ima veze s kraljevskom bebom, a mediji ne prestaju pisati o tome

Budući da je Meghan nakon udaje za princa postala planetarno popularna, šuška se da bi film sada mogao postići veći uspjeh.

GEORGE CLOONEY ZABRINUT ZA MEGHAN MARKLE: ‘Progone je kao što su progonili Dianu, a vidjeli smo kako je to završilo’

U scenama u tom filmu vojvotkinja glumi promiskuitetnu djevojku ovisnu o drogama. Tako jedna scena prikazuje Meghan kako konzumira kokain u toaletu s muškarcem i vulgarno se izražava dok u drugoj sceni u razgovoru s prijateljicom dodiruje grudi.