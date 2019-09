MEGHAN MARKLE SE VRATILA U AMERIKU: Ostavila princa Harryja i sina te žurno odletjela u New York

Izvor blizak kraljevskoj obitelji izjavio je kako je vojvotkinja bila vrlo uzbuđena zbog toga što će podržati svoju prijateljicu

Vojvotkinja od Sussexa Meghan Markle u posljednji je trenutak promijenila planove i otišla u New York kako bi podržala svoju prijateljicu, tenisačicu Serenu Williams u finalu US Opena. Navodno joj suprug princ Harry i sin Archie ne prave društvo, a u Ameriku je bivša glumica otputovala komercijalnim letom, piše The Times.

Da ne bi razbjesnila javnost

Pretpostavlja se da se Meghan odlučila na ovakav let kako ne bi ponovno podigla tenziju u javnosti. Naime, nedavno su se ona i Harry našli na udaru kritika zbog putovanja privatnim avionom, a često su u svojim kampanjama ekološki nastrojeni, što je javnost dodatno razbjesnilo.

Izvor blizak kraljevskoj obitelji izjavio je kako je vojvotkinja bila vrlo uzbuđena zbog toga što će podržati svoju prijateljicu. Podsjetimo se, Meghan je zajedno s ostatkom kraljevske obitelji pratila Wimbledon, gdje je, također, navijala za jednu od najboljih tenisačica svijeta.