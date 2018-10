MEGHAN MARKLE RUŠI INTERNET: Pojavila se u ovoj haljini i napravila opći kaos, sve žene žele istu

Zvijezda posjeta Melbourneu u četvrtak bila je vojvotkinja od Sussexa koja je tijekom dana promijenila haljine i srušila internetsku stranicu dizajnera

Bivša glumica Meghan Markle započela je dan u Australiji, susretom s tisućama stanovnika u plavoj haljini australskog dizajnera Diona Leeja, čija je internetska stranica srušena nakon što je prošetala u tom modelu.

MAJKA MEGHAN MARKLE OTKRILA KAKO SE OSJEĆA ZBOG KĆERINE TRUDNOĆE: ‘Jedva čekam upoznati prvo unuče’

Meghan se nakon prijema u vladinoj kući pojavila u crnoj haljini sa zlatnim gumbima i iz visokih potpetica uskočila u ravne cipele za vožnju tramvajem do plaže South Melbourne. Okušala se i u australskom nogometu, no s obzirom na to da je trudna, nije kušala lokalne namirnice u kafeu koji vode domoroci. Princ Harry bio je hrabriji.

Kraljevski par se susreo s pripadnicima spasilačke službe i čestitao djeci na kampanji skupljanja smeća prije nego što su se vratili u Sydney.