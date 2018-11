KRALJICA NE MOŽE SMISLITI MEGHAN MARKLE? Harryjeva odabranica stala joj je na žulj još prije vjenčanja

Iako mediji pišu da su kraljica i vojvotkinja od Sussexa u dobrim odnosima, izvor blizak palači kaže da to baš i nije tako

Meghan Markle navodno nije u najboljim odnosima s bakom svog supruga, princa Harryja, britanskom kraljicom Elizabetom II. Iako mediji pišu da kraljica obožava novu kraljevsku snahu, The Sun piše da je izvor blizak palači otkrio da je prava je istina kako joj je stala na žulj još prije vjenčanja u svibnju. Naime, Meghan ju je razljutila svojim prohtjevima vezanima uz svadbenu tijaru.

Meghan je navodno zapela za to da njezina tijara bude optočena smaragdima, no to nije bilo moguće jer nije bilo poznato porijeklo tog dragog kamenja. Bivšu američku glumicu to je jako uzrujalo, a Harry je bio na njezinoj strani. Osoblju je tako rekao da Meghan “mora dobiti sve što želi”. Upravo je to zasmetalo kraljici pa se odlučila uplesti.

“Nije se moglo utvrditi podrijetlo smaragda. Sumnjalo se na to da je drago kamenje izvorno moglo doći iz Rusije”, rekao je izvor. Kraljica je razgovarala s Harryjem i jasno mu dala do znanja da “Meghan ne može imati sve što poželi”.

“Nosit će tijaru koju joj ja dam”, odlučila je. Upozorila je Harryja i da “Meghan mora razmisliti o tome kako razgovarab s osobljem te da se mora držati kraljevskog protokola”. Navodno nije bila baš sretna ni što je Meghan nosila veo, s obzirom da je već jednom bila udana.

Kraljičina je bila zadnja

Meghan je na kraju nosila tijaru optočenu dijamantima, a rekla je da ju je odabrala tijekom posjeta Buckinghamskoj palači s princom Harryjem kada je došla vidjeti kraljicu.

Izvor blizak kraljevskoj obitelji rekao je da “Meghan zna biti ‘teška” jer je navikla raditi u holivudskom okruženju. No, u kraljevskoj obitelji postoje drugačija pravila i razina poštovanja prema osoblju, kaže izvor. Neugodno ponašanje prema osoblju Meghan je navodno zamjerila i Kate, njezina šogorica.