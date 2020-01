MEGHAN MARKLE OVIM JE POTEZOM IZAZVALA BIJES JAVNOSTI: ‘Kakva licemjerka i lažna humanitarka, ona je najobičniji snob’

Meghan je u SAD letjela privatnim zrakopolovom što je izazvalo ljutite reakcije javnosti, a pobunili su se i ekološki stručnjaci

Meghan Markle nedavno je otputovala u New York gdje su joj dugogodišnje prijateljice organizirale tzv. baby shower. No, sada je procurila vijest da je vojvotkinja letjela privatnim zrakoplovom, a putovanje je stajalo oko 500.000 dolara, odnosno više od 3 milijuna kuna. To je izazvalo burne reakcije javnosti, a društvene mreže preplavili su ljutiti komentari.

“Kakva licemjerka i lažna humanitarka! Glumi da se bori protiv siromaštva, a zapravo je najobičniji snob”, komentirao je jedan pratitelj na Twitteru.

Opasnosti klimatskih promjena

Ovaj vojvotkinjin potez razbijesnio je i ekološke stručnjake jer su Meghan i Harry u već ranije vodili kampanje o klimatskim promjenama. “Možda bi za buduće ‘izlete’ vojvotkinja mogla uzeti u obzir manje intenzivne načine putovanja. Pozivamo je da postavi dobar klimatski trend tako što će letjeti manje”, rekao je glasnogovornik međunarodne organizacije “Friends of the Earth”, a prenio britanski Daily Mail.

Tijekom svog prošlogodišnjeg boravka u Australiji, princ Harry je upozorio na opasnosti klimatskih promjena. “Svatko od nas treba raditi na tome da se zaustavi uništenje našega planeta, a vrijeme nije na našoj strani”, poručio je tada.

Iz Kensingtonske palače tvrde da je Meghan troškove putovanja pokrila sama. S druge strane, britanski mediji pišu da je let u jednom smjeru platio glumac George Clooney i njegova supruga Amal koja je s vojvotkinjom putovala u Ameriku.