MEGHAN MARKLE JE OVIM POTEZOM ODUŠEVILA VICTORIJU BECKHAM: ‘Bilo je to lijepo iznenađenje’

Bivša “spajsica” bila je oduševljena kad je Meghan na božićnom okupljanju u Sandringhamu ugledala u svojim kreacijama

Victorija Beckham bila je oduševljena kad se Meghan Markle na tradicionalnom božićnom okupljanju u Sandringhamu pojavila u njezinim kreacijama, piše People. Naime, vojvotkinja je nerijetko bila na meti kritika jer je ispod britanskog dizajna uvijek nosila odjeću i modne dodatke američkih i kanadskih dizajnera.

“Bila mi je čast odjenuti je”

Bivša “spajsica” u emisiji “Live! With Kelly and Ryan” otkrila je da je bila ugodno iznenađena kad je vojvotkinju ugledala u svojim kreacijama. “Izgledala je predivno. Bilo je to lijepo iznenađenje probuditi se na božićno jutro i vidjeti ju u svom dizajnu. Znate, mislim da je ona jedna prelijepa, snažna i očaravajuća žena, stoga mi je bila iznimna čast odjenuti je”, rekla je. Vojvotkinja se na božićnom okupljanju pojavila u tamnoplavom vunenom kaputu na kopčanje i haljinom u istoj nijansi. Kombinaciju je upotpunila šeširom ukrašenim perjem, crnim čizmama na petu, retro kovčeg-torbicom i kožnim rukavicama.

“Shvatila sam da iako nešto odlično izgleda na modelu, ne znači da će i meni savršeno pristajati. Primjerice, obožavam haljine Victorije Beckham, no jednostavno nemam dovoljno dugačak torzo da bih mogla nositi njezine modele”, rekla je za Glamourmagazine.

Beckhamovi su bili i na kraljevskom vjenčanju Meghan i Harryja u svibnju prošle godine te na privatnoj zabavi koja se održala nakon svečane ceremonije.