MEGHAN MARKLE JE DOSTA OČEVIH ISPADA: ‘Više ne pada na njegove krokodilske suze, želi da prestane baljezgati’

Vojvotkinja od Sussexa (37) više se nema snage boriti sa svojim ocem koji joj stvara probleme otkako je ona započela vezu s britanskim princem Harryjem.

Meghan Markle više uopće ne diraju krokodilske suze njezina oca Thomasa Marklea, rekao je za Daily Mail prijatelj blizak britanskoj princezi. Dosta joj je, kaže, da otac manipulira njome. Naime, Markle je u nedjelju šest sati davao intervju Mailu u kojem je rekao da mu je žao što ga je kći odbacila te da bi možda za nju bilo bolje da je mrtav.

Vojvotkinja od Sussexa je rekla da ne razumije zašto njezin otac (74) ima potrebu zakapati se još dublje u probleme, govoreći takve stvari. Želi samo da “prestane baljezgati” po medijima. Prijatelj blizak princezi je rekao da ovo nije prvi put da se mora nositi sa samosažaljenjem svog oca.

Odustala je od susreta s ocem

Izvor blizak vojvotkinji je otkrio i da ona ne planira u skorijoj budućnosti posjetiti oca kao što je najavila jer je povrijeđena i ne vjeruje da će njihov razgovor ostati tajan. Odnosno, boji se da će sve prenijeti medijima.

“Meghan se brine za sebe, i ako to znači izbjegavati toksične odnose, to će i raditi. To ne znači da više nikad neće razgovarati sa svojim ocem, ali sigurno neće sada”, rekao je prijatelj vojvotkinje.

Thomas Markle, koji je u Meksiku, za medije je ispričao da mu je srce slomljeno jer mu kći nije čestitala rođendan. Rekao je da ga je Meghan potpuno isključila iz svog života i da se boji da mu neće dopuštati da vidi djecu koju će imati sa svojim suprugm, princom Harryjem.

On misli samo na sebe

Meghanin prijatelj je otkrio da ovo nije prvi put da se njezin otac ponaša ovako.

“Ovakvo se ponašanje ne pojavi preko noći. Što mislite, zašto su se njezini roditelji razveli? Meghan se morala nositi s velikim problemima sa samopouzdanjem dok je odrastala s narcisom. Zna kako se nositi s emocionalnom ucjenom. Moli se za svog oca”, rekao je izvor blizak vojvotkinji od Sussexa.