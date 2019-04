MEGHAN I HARRY SVE IZNENADILI: Otkrili gdje namjeravaju preseliti, dvor ih podržao

Vojvoda i vojvotkinja od Sussexa u Afriku bi navodno trebali preseliti za godinu ili dvije

Meghan Markle i princ Harry planiraju preseliti u Južnoafričku Republiku gdje bi trebali živjeti četiri mjeseca u godini, piše The Sun. Princ Charles i kraljica Elizabeta II. podržali su njihovu odluku. Jedno vrijeme šuškalo se da vojvotkinja od Sussexa želi predsjedništvo u SAD-u, no izvor tvrdi da Meghan nema političkih ambicija. Naime, par je već razgovarao o preseljenju, no to bi navodno moglo biti tek sljedeće godine ili 2021.

Izvor blizak paru tvrdi da još uvijek nije poznato čime bi se Meghan i Harry točno bavili u Africi. Harry je, naime, vrlo vezan uz taj kontinent, a zainteresirani su za rad u zajednici.

