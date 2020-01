MEGHAN I HARRY POSTAJU OBIČNI LJUDI; Ali, osim ‘Megxita’ učinili su nešto što nitko prije iz kraljevske obitelji nije: ‘To je presedan!’

Istina, u povijest monarhije će ući gubitak titule, ali pristali i vratiti 2,4 milijuna funta, koliko su porezni obveznici potrošili na obnovu njihove rezidencije Frogomore Cottagea. “Nitko iz kraljevske obitelji nikada nije vratio novac”, napisao je bivši kraljičin tajnik za medije Dickie Arbeiter.

Britanski princ Harry i njegova supruga Meghan upravo su započeli nov život kao donekle obični ljudi – s financijskim i drugim brigama, pošto im je kraljica Elizabeta “skinula” kraljevske titule i ukinula javno financiranje. Rješenje koje je u subotu objavila Buckinghamska palača pokazuje da je 93-kraljica preuzela bolnu, ali dobro joj poznatu ulogu upravljanja obiteljskom krizom koja je prijetila da će uzdrmati same temelje monarhije. Nered s “Megxitom” počeo je 8. siječnja kad je mladi par objavio da se odriče najvažnijih kraljevskih obaveza i kreće u “nov, financijski neovisan život”. Učinili su to, očito, bez kraljičina dopuštenja, ali i bez predodžbe kako bi to moglo funkcionirati. Britanski mediji pišu u nedjelju kako su Harry i Meghan to vjerojatno zamislili kao kombinaciju da su “napola u, napola izvan” kraljevske obitelji, ali im je kraljica isporučila, kako je to nazvao Telegraph, “najtvrđi mogući Megxit”.

Apsolutno bez presedana

Par je izgubio pravo da ih se naziva kraljevskim visostima, jednako kao što se to dogodilo Harryjevoj majci Diani kad se razvela od princa Charlesa 1996., u još jednoj obiteljskoj drami koja je uzrujala kraljicu. Nadalje, pristali su vratiti 2,4 milijuna funta, koliko su porezni obveznici potrošili na obnovu njihove rezidencije Frogomore Cottagea. “Nitko iz kraljevske obitelji nikada nije vratio novac”, napisao je bivši kraljičin tajnik za medije Dickie Arbeiter u Sunu u nedjelju. “To je apsolutno bez presedana”. Harry je ostao i bez svojih vojnih naslova i pokroviteljstava kojima je nagrađen nakon što je odslužio dvije rotacije u Afganistanu i napredovao do čina satnika. Arbiter, međutim, tvrdi da je gubitak titule “kraljevske visosti” ono što ulazi u povijest monarhije.

“Čak i kada je Edurad VIII. abdicirao 1936. ‘degradirali’ su ga s Njegovog Veličanstva Kralja na Njegovu Kraljevsku Visost vojvodu od Windsora”, rekao je. Princeza Diana bila je drugačiji slučaj jer je ona svoje kraljevske titule stekla brakom, a ne rođenjem.

Knedla u grlu

Prvo pitanje s kojim će se Harry i Meghan suočiti su financije. Sky News je objavio da će princ Charles nastaviti sinu davati neki iznos iz svojih osobnih prihoda. Harry vjerojatno ima i pozamašnu ušteđevinu, a Meghan je imala unosnu glumačku karijeru. Sada razmišlja o tomu da pokrene vlastitu liniju zdravstvenih i “wellness” proizvoda. Sunday Times pitao je izvor iz Buckinghamske palača hoće li Harry i Meghan moći unovčiti brend “Sussex Royal” koji su u prosincu pravno zaštitili. “To je jedno od područja koje se još razrađuje”, kazao je izvor. “U prijevodu: Kraljica baš nije sigurna u to”, dodaje Times. Arbiter napominje kako Dianina globalna privlačnost nije nestala time što je izgubila naslov kraljevske visosti.

Neki dogovori vjerojatno će uključivati Hollywood. Nedavno se pojavila snimka kako Harry na jednom prijemu šefu Disenya hvali Meghanine sposobnosti sinkronizacije. Ima i nagađanja da će par surađivati s Netflixom. Palača je objavila da će odvojeno pitanje o tome tko će plaćati za njihovu sigurnost, a to neće biti malo, naknadno razriješiti britanska vlada. Novinarka i kraljevska biografkinja Penny Junor tvrdi kako bi ideja da će par na bilo koji način profitirati od svojih kraljevskih naslova “zastala u grlu javnosti”. “Harry je to što jest postao slučajno, rođenjem”, kaže Junor. “Kada bi zbog toga zarađivao milijune bilo bi to pogrešno”.