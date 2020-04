MEGHAN I HARRY OTKAZALI SURADNJU VODEĆIM BRITANSKIM TABLOIDIMA: ‘Ne želimo da se pišu priče koje su iskrivljene i lažne…’

Supružnici su optužili četiri britanska tabloida da su plasirali priče o njima koje su ‘iskrivljene, lažne i napadačke’

Meghan Markle i princ Harry odlučili su se obračunati s medijima za koje tvrde da iskrivljuju činjenice i plasiraju lažne priče o njima. Njihov PR pisao je urednicima tabloida The Sun, Daily Mail, Mirror i Express te im poručio da više ne namjeravaju surađivati s njima te da do daljnjega neće odgovarati na upite njihovih novinara, piše The Guardian.

Ne žele biti mamac za klikove

Prakticirat će nulti angažman, osim ako je komunikacija prijeko potrebno preko odvjetnika para. Meghan i Harry su u pismu poručili da odbijaju “sebe ponuditi kao mamac u politici clickbaita i iskrivljavanja informacija, te su optužili tabloide da su plasirali priče koje su iskrivljene, lažne i napadačke izvan svakog razuma”. Na taj su način željeli upozoriti širu publiku da ovim listovima ne treba vjerovati kada izvještavaju o njima.

Meghan je tužila tabloid Mail on Sunday jer su objavili pismo koje je poslala svom ocu s kojim je u lošim odnosima. Virtualno saslušanje održat će se u petak. Par je u pismu poručio urednicima da vjeruju da je sloboda tiska kamen temeljac svake demokracije. “Krajnje je zabrinjavajuće da se dio utjecajnih medija, već dugi niz godina, pokušava izuzeti od preuzimanja odgovornosti od onoga što kažu ili tiskaju, čak i kada znaju da je vijest iskrivljena, lažna ili napadačka. Kada se u vlasti uživa bez odgovornosti, degradira se povjerenje koje svi imamo u prijeko potrebnu industriju”.

Zbog takvog načina rada postoji stvarni ljudski trošak koji utječe na svaki kutak društva. Vojvoda i vojvotkinja od Sussexa gledali su kako se ljudima koje poznaju, ali i potpunim strancima, život raspada na sitne komadiće bez ikakvog razloga, osim činjenice da sočni tračevi utječu na prihode od reklama. Ovo je također prilika koja za PR tim Sussexovih da se zaštite od one strane novinarske industrije koju čitatelji nikada ne vide”.

Nastavljaju suradnju s drugim medijima

Pritom se ovdje ne radi o izbjegavanju kritike. Nije riječ o gašenju javne komunikacije ili cenzuriranja istinitog izvještavanja. Mediji imaju svaki razlog za izvještavanje, mogu imati mišljenje o vojvodi i vojvotkinji od Sussexa, dobro ili loše, ali ne smije biti bazirano na laži”, stoji u pismu. PR tim objasnio je da supružnici žele nastaviti suradnju s drugim medijima, osobito s istaknutim organizacijama i novim medijima kako bi upozorili na probleme. Međutim, neće dopustiti da ih se iskoristi kao mamac za politiku senzacionalizma i iskrivljavanja činjenica. Potpuna zabrana suradnje s britanskim tabloidima uključuje i njihova nedjeljna izdanja i njihove web stranice.

Meghan i Harry su se i ranije protivili načinu na koji se vijesti o njima iz britanskih novina prenose po svijetu. Posebno su se osvrnuli na sestrinsko izdanje Daily Maila, MailOnline, koje ima velik utjecaj u SAD-u.

