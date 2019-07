MEGHAN I HARRY NALJUTILI SUSJEDE STROGIM PRAVILIMA PONAŠANJA: ‘Ovako nešto još nismo čuli’

Izvor tvrdi da je upute iznio jedan zaposlenik kraljevske obitelji koji radi u Frogmore Cottageu

Meghan Markle i princ Harry nedavno su se preselili u Frogmore Cottage, no izgleda da sa susjedima nisu u najboljim odnosima. Name, razbjesnili su ih strogim pravilima ponašanja koja bi trebali poštovati ako u svom kvartu sretnu kraljevski par, piše The Sun. Susjedi navodno ne bi smjeli razgovarati s vojvodom i vojvotkinjom, dirati njihove ljubimce ili nuditi da pričuvaju njihovog sina Archieja.

Samo žele privatnost?

Izvor tvrdi da je upute iznio jedan zaposlenik kraljevske obitelji koji radi u Frogmore Cottageu. No, iz palače poručuju da lokalnom stanovništvu nisu davali nikakve instrukcije. Lokalno stanovništvo šokirano je naputcima. “Nikad nismo čuli ništa slično. Svatko tko živi na imanju ujedno i radi za kraljevsku obitelj i zna se ponašati s poštovanjem. Ovako nam nešto nikad nije rečeno za kraljicu, ona je jako sretna kad je ljudi dođu pozdraviti”, izjavio je nepoznati izvor za The Sun.

Ingrid Seward, komentatorica kraljevske obitelji, tvrdi da je Meghan i Harryju jako stalo do privatnosti. Rekla je da je čudno što se kraljevski par protivi pristojnom ponašanju i dobrim odnosima sa susjedima. U Velikoj Britaniji je, kako tvrdi, najnormalnije reći susjedima “dobro jutro” i pomaziti psa.

