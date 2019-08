MEGHAN I HARRY IMALI SU SAMO JEDNU ŽELJU NAKON VJENČANJA: Kraljica je udarila šakom o stol i rekla – e, ne može

Ipak ne dobiju sve što požele

Kraljevsko vjenčanje Meghan Markle i princa Harryja pratilo se diljem svijeta. Bila je to prava bajka 21. stoljeća. No, dok se svijet zabavljao s time, tko je sve stigao na vjenčanje, kako su se princ i vojvotkinja gledali te tko je što obukao, u kraljevskoj obitelji došlo je do manjih trzavica.

Meghan i Harry su, naime, nakon vjenčanja kraljici Elizabeti rekli kako bi željeli živjeti u dvorcu Windsor, no ona im je odbila uslišiti tu želju.

Umjesto da im se omogući život u dvorcu, kraljica im je dala na korišenje zdanje Frogmore, koje se nalazi u sklopu posjed Windsor, no malo dalje od dvorca. Mladi kraljevski par do sad je na obnovu Frogmorea potrošio 2,4 milijuna funti poreznih obveznika.

Njihov dom tako će u potpunosti biti opremljen vrhunskom tehnologijom, Harry i Meghan će svimre upravljati pomoću smartfona, a zaposlili su i i čuvenu dizajnericu Vicky Charles da im uredi dom baš onako kako žele.