MEGAN FOX OSTAVILA SUPRUGA NAKON 10 GODINA BRAKA: ‘Vratila se sa snimanja i rekla da bi željela prekinuti sve. Bio sam ljut i šokiran…’

‘Rekla je da se vratila kao potpuno druga osoba, da je na snimanju shvatila kako joj sloboda godi i kako bi željela prekinuti sve’, rekao je, između ostalog, Meganin suprug Brian Green

Izgleda da su glasine o razvodu glumačkog para Megan Fox i Briana Austina Greena bile istinite. Naime, Green je za strane medije potvrdio da ga je supruga ostavila nakon deset godina braka. Otkrio je da je odluku donijela Megan, nakon što su jedno vrijeme bili razdvojeni zbog njezinog snimanja.

HALTERI, PODVEZICE I UBOJITO DONJE RUBLJE: Ove hot fotografije Megan Fox nisu za svakoga

‘Nije ona kriva što su joj se pojavili ti osjećaji’

“Imao sam ružan san o tome da se moja supruga, koja je tri tjedna bila odsutna zbog snimanja novog projekta, vratila kući i rekla da želi razvod. Svoj tužan san prepričao sam Megan, no ona je tvrdila da je sve to samo ružan san i da je sve u redu”, započeo je Green. “No kada se Megan vratila sa snimanja, nije bila baš svoja. Bila je hladna i vidjelo se da se nešto događa. Dao sam joj neko vrijeme, misleći kako je sve to zbog puta i promjene okoline”, rekao je te otkrio da mu je supruga priopćila da želi razvod.

“Rekla je da se vratila kao potpuno druga osoba, da je na snimanju shvatila kako joj sloboda godi i kako bi željela prekinuti sve. Bio sam ljut i šokiran, no pokušao sam ostati pribran jer nije ona kriva što su joj se pojavili ti osjećaji. Na koncu, ipak je bila potpuno iskrena sa mnom”, ispričao je.

BEZ GRUDNJAKA U HALJINI KOJA VIŠE OTKRIVA NEGO ŠTO POKRIVA: Lijepa Megan Fox istaknula je sve svoje atribute

Šuška se da se na snimanju zbližila s kolegom

Megan i Brian vjenčali su se 2010. godine, nakon šest godina veze. Imaju troje djece. Prije par dana počelo se šuškati da je Megan vrlo bliska s kolegom Colsonom Bakerom s kojim je radila na posljednjem filmu.

“Iskreno, ne poznajem tog dečka, ali Megan je rekla da su se upoznali na setu i razgovarali smo o njemu. Koliko sam shvatio, još uvijek su samo prijatelji, a vjerujem njezinom odabiru što god odlučila, mi nismo neprijatelji niti tog čovjeka treba kriviti za naš razvod”, zaključio je Green.