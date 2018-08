MATTEO CETINSKI POKAZAO KAKAV JE OLIVER BIO KRALJ: ‘Spustili su ti slušalicu, a mi smo se smijali još satima’

Jedan od osoba koje su se prisjetile Olivera i podijelile djelić njihova poznanstva je i Matteo Cetinski koji je na Facebooku ispričao simpatičnu priču.

Smrt Olivera Dragojevića pogodila je čitavu Hrvatsku, a posebice njegovu obitelj, prijatelje i kolege koji su imali čast surađivati s njim. Svi oni su ovih dana na društvenim mrežama dijelili svoje dogodovštine s legendarnim ‘morskim vukom’, a među njim je i Matteo Cetinski, brat pjevača Tonyja Cetinskog, koji se i sam okušao u glazbenim vodama.

On je na svom Facebooku objavio anegdotu koju je doživio s Oliverom, a koja pokazuje kako je duhovit bio.

“Sjedili smo u Puli u 3 ujutro prije skoro dvadeset godina. Ja sam bio balavac na početku nečeg što mi se činilo važnim…a nije bilo. Ti si već tada bio legenda…. a sjedio si sa mnom. Priča nas je dovela do pitanja ‘zašto se ista riječ (karanje) upotrebljava za svađu i za sex?’ Citirali smo Cocin tekst ‘galebi se karaju’. Onda si nazvao 981 i njih pitao da nam to objasne. Spustili su ti slušalicu, a mi smo se smijali još satima. To je moj Oliver”, napisao je Matteo.

Oliver Dragojević preminuo je u nedjelju ujutro u splitskoj bolnici nakon borbe s rakom pluća. Pokopan je u srijedu u Vela Luci na otoku Korčulu. Slavnog glazbenika ispratile su tisuće ljudi – članovi obitelji, prijatelji, kolege, suradnici i obožavatelji.

