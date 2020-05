MATE JANKOVIĆ SE SAM OŠIŠAO U KARANTENI: Pratitelji pucaju od smijeha: ‘Jesu se to djeca igrala sa škarama?’

Hrvatski chef je pokazao svoju novu frizuru i izazvao lavinu reakcija

Budući da su se zbog trenutačne situacije zatvorili svi frizerski saloni, kao i niz drugih djelatnosti, mnogi su ostali prepušteni samima sebi. Chef Mate Janković uzeo je škare u ruke i na Facebooku pokazao frizuru iz kućne radinosti koja je mnoge nasmijala do suza.

“Danas sam malo Britney raspoložen”, napisao je uz fotografiju, pritom misleći na 2007. godinu kad je pjevačica Britney Spears doživjela živčani slom i obrijala glavu.

“Izolacija radi svoje”, “PTSP od samoizolacije”, “Uplaši me”, “Najnoviji trend”, “Koji si ti kralja”, “Ajme, pomagajte čovjeku”, “Što to uradi? Ovo me nasmijalo do suza”, “Jesu se to djeca igrala sa škarama?”, “Jesu to za ručak bile neke lude gljive ili??”, samo su neki od komentara.

