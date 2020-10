MATE JANKOVIĆ O STANJU U HRVATSKOM DRUŠTVU: ‘Dobro staro iživljavanje opet je u modi. Gnjevna svjetina poziva na linč…’

‘Društvene mreže postale su toksičan spoj gluposti, zlobe, nerazumijevanja i kakofonije mišljenja i frustracija. Protiv toga se ne isplati boriti. Protiv mase se ne može, niti ju se treba pokušati shvatiti, dati joj na važnosti i pustiti da ičim utječe na tvoju psihu’, napisao je, između ostalog

Chef Mate Janković u objavi na svom Facebook profilu podijelio je recept za bulgur i usput se osvrnuo na situaciju u Hrvatskoj. Napisao je da si je obećao da će se manje zamarati glupostima te otkrio da mir pronalazi u čitanju, humoru i kuhanju.

“Hej sretnici koji pratite stranicu ovu! Corona: The second wave već naveliko igra u kinima. Panika i nervoza već su načele tanke živce lokalnog življa. Ljudi po cesti trube za pizdariju. Dobro staro iživljavanje na tetama u dućanu, na šalterima, i na konobaricama, opet je u modi. Gnjevna svjetina želi ugostiteljskoj žgadiji i šljamu propast, navija za likove koji rokaju kalašem po policajcima, poziva na linč bijesno pišući nasilne parole po društvenim mrežama. Kakve to veze ima s ovim receptom? Pa, zapravo nikakve, a opet – svakakve”, započeo je.

“Naime, u ovom sam ludilu obećao sebi da ću živjeti zdravije, zamarati se s glupostima manje, i generalno više vremena provesti u ‘boli me ***** zenu. Gledati sebe, svoja posla, svoj džep i ulagati vrijeme u sebe i ljude do čijeg mi je mišljenja stalo. A to je vrlo mali broj ljudi i dovoljno sam sretan da su pametniji od mene. Društvene mreže postale su toksičan spoj gluposti, zlobe, nerazumijevanja i kakofonije mišljenja i frustracija. Protiv toga se ne isplati boriti. Protiv mase se ne može, niti ju se treba pokušati shvatiti, dati joj na važnosti i pustiti da ičim utječe na tvoju psihu.

Mentalna higijena za mnoge će u sljedećem periodu biti od presudne važnosti. Zadnje mjesto gdje se smisao i pamet može naći je ono na kojem tisuće lupa pizdarije bez ikakvog uvažavanja drugog. Meni mir daje kuhanje, čitanje, humor – pogotovo crni, razmjena dobrih i pametnih ideja te realizacija istih. Tu vam je recept za bulgur. Pišem ga jer sam lijep, pametan i bio sam na TV-u 2012. Osim toga sam i pametan. I lijep. Podijelite recept sa svojima, ili nemojte. Gospodari ste svog feeda. A nekad i vaš partner. Šerajte, jer šering iz kering”, napisao je Janković.

