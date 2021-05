MATE I KATARINA RIMAC OTKRILI DETALJE SVOJE SVADBE: ‘Bez prvog plesa, prstenja, bacanja buketa, janjetine…’

Katarina na sebi nije imala tradicionalnu vjenčanicu, već se je odlučila za bijeli kombinezon

Mate Rimac (33) 6. svibnja oženio se je s dugogodišnjom djevojkom Katarinom Lovrić (30). Svadba je bila tajna, a održala se je u Vili Dalmacija u Splitu. Novopečeni supružnici su za Gloriju otkrili detalje tog najvažnijeg i najsretnijeg dana u njihovim životima.

“Marija Kelčec-Pester i njezin tim bili su zaduženi za organizaciju i mi se doista ni oko čega nismo morali brinuti. Jer, teško je uz dinamičan posao posvetiti se organizaciji fešte i postići da sve bude na svome mjestu. Datum smo odredili prije nekoliko mjeseci, a Mate je dva dana prije samog obreda trčao po odjeću. Kad smo pak potpisivali zapisnik kod matičara, cijelo je vrijeme bio na liniji sa suradnicima. Mislim da još ne zna ni koje sam prezime uzela”, ispričala je Katarina.

Ona i Mate vjenčali su se u četvrtak na sedmu godišnjicu njihove veze, a na svadbi su imali tridesetak uzvanika koji su se gostili vegetarijanskim delicijama.

“Neki će reći: ‘Zamisli, svadba bez janjetine i pršuta!’. No, mi smo imali izvrstan vegetarijanski jelovnik za koji se pobrinuo Ivica Bućan. Guštali smo uz domaću i stranu glazbu, a prvog plesa i bacanja buketa od crvenih ruža, za koji sam se odlučila još u osnovnoj školi popunjavajući leksikon, nije bilo. Bila je to mala fešta s nama dragim ljudima, u krugu najuže familije i uz poštivanje svih epidemioloških mjera. Najteže nam je bilo to što smo sa zabavom morali završiti već u 22 sata”, otkrila je Katarina.

Nisu imali vjenčano prstenje

Ona na sebi nije imala tradicionalnu vjenčanicu, već se je odlučila za bijeli kombinezon. Mate se je, također, odlučio za ležerni look: plave hlače, bijelu košulju bez kravate te tenisice. Kumovi su im bili dugogodišnji prijatelji, Gordana i Marko. Mladenci nisu imali vjenčano prstenje, koje će izmijeniti na crkvenom vjenčanju koje će vjerojatno biti u srpnju u Livnu.

Mate i Katarina znaju se već 17 godina, a zaručili su se prošle godine u srpnju. Upoznao ih je zajednički prijatelj u Livnu. Katarina sa suprugom radi u Rimac Automobilima već sedam godina.

“Otići ćemo na medeni mjesec, ali ne znam ni kad ni gdje. Samo da nekamo odemo. Naša zajednička putovanja su uvijek poslovna pa ću imati dobru izliku da medeni mjesec bude prvo putovanje koje neće imati veze s poslom… Postavljam si pitanje mogu li to uopće nazvati svadbom? Bez prvog plesa, prstenja, bacanja buketa, hlače umjesto haljine, obred u četvrtak, bez janjetine… Šalim se. Bilo je baš po našem guštu, kako smo i zamislili”, istaknula je Katarina.