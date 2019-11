MARTINA TOMČIĆ SE OTVORILA: ‘Porođaj kod kuće bio je najsigurniji i jedino moguć, spremala sam se za to 3 godine”

Martina je za vrijeme studiranja u Grazu upoznala je sadašnjeg supruga Ženju Moskaljova, a vjenčali su se 2003. godine

Opernu divu Martinu Tomčić (44) mnogi vrednuju kao najstrožu članicu žirija showa ‘Supertalent’. Rođena je u Umagu, a živjela je u Poreču i Zagrebu. Godine 1995. diplomirala je u Grazu te je magistrirala na Visokoj glazbenoj školi. Odrasla je u obitelji koja je odgajana tradicionalno katolički, a roditelji su nju i sestru poticali na odlazak na misu. Glazbu je otkrila tek s deset godina, piše 24 sata.

“U toj dobi sam definirala glazbu kao svoju unutrašnju životnu strast. To mi je omogućila crkva, odnosno dječji zbor i boravljenje u okruženju u kojemu se pjeva i muzicira”, ispričala je.

Za vrijeme studiranja u Grazu upoznala je sadašnjeg supruga Ženju Moskaljova.

“Često sam iz Graza dolazila u Zagreb jer je blizu. Upoznali su nas zajednički prijatelji na Samoborskom fašniku, no nismo bili pod maskama. Jedna od prvih poveznica bila je ljubav prema sličnoj neklasičnoj glazbi. Zajedno smo slušali i pjevali Celine Dion“, rekla je Martina te otkrila kako su neko vrijeme imali vezu na daljinu.

Veza na daljinu

“Bilo je tako prvih pet godina, ali to nam je zapravo omogućilo kvalitetan početak veze jer ono malo vremena što smo bili zajedno provodili smo kvalitetno. Puno smo zajedno putovali, a redovito me posjećivao i gdje god bi me odveli operni angažmani. Jedino je Japan bila predaleka destinacija za posjet”.

Martina i Ženja vjenčali su se 2003. godine. Sina Nou Tomčić je rodila u bolnici, a kćer Rebeku kod kuće.

“Čovjek se razvija i raste čitav život pa sam tako i sama uronila u svijet holističkog pristupa koji uključuje npr. fitoterapiju, koju i danas koristim. Žena koja nosi dijete je najveći misterij i najveće božanstvo na zemlji. Za mene je svaka trudnica mala božica. Rađanje djeteta kod kuće je vrlo opširna tema i to nikako nije bio moj trenutačni hit i pomodarska odluka. Ja sam se za to pripremala tri godine. I kad čujem da sam hrabra zbog tog čina, pomislim kako sam bila prehrabra kad sam s prvim djetetom išla u bolnicu. Ovisi iz kojega kuta gledamo”, objasnila je.

‘Oba porođaja bila su predina’

Martina kaže kako je porođaj kod kuće bio najsigurniji za nju i bebu.

“Oba porođaja bila su predivna. Imala sam 29 godina kad sam rodila Nou i u tom trenutku je za bebu i za mene bio najsigurniji bolnički porođaj i jedino moguć. Za mene s 35 i Rebeku porođaj kod kuće bio je najsigurniji i jedino moguć”.

Porod kod kuće za njezinog sina bio je nešto sasvim normalno.

“Noi je taj događaj bio potpuno prirodan i normalan. Navečer je otišao spavati, a ujutro se probudio i tata mu je rekao kako uskoro dolazi seka. Kad se Rebeka rodila, došao je i poljubio je te se otišao igrati u drugu sobu. Usputno je doviknuo da mu donesem čašu vode. Dakle, svakodnevna obiteljska situacija”, ispričala je Martina.