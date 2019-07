MARTINA TOMČIĆ O NEGATIVNIM KOMENTARIMA: ‘Iskrenost me često koštala, ali nije mi žao. Ovo je istina o Supertalentu’

Za sebe ne smatra da je stroga i kritična, već strpljiva, ali jako zahtjevna

Opernu pjevačicu i suvlasnicu škole pjevanja Martinu Tomčić (43) imate priliku gledati u žiriju Supertalenta, a zbog svoga britkog jezika priskrbila si je i ponešto loše reputacije kod gledatelja. I dok joj dio publike zamjera što “nema dlake na jeziku”, drugi dio podržava to što izravno i bez kompromisa komentira nastupe nadobudnih, ponekad i šokantnih kandidata.

Ne misli da je stroga

Tomčić je u razgovoru za Gloriju priznala kako se nosi s kritikama te bude li joj kasnije žao kada se obruši na nekog kandidata. “Ne, ni najmanje. Bez obzira na to o kojoj se vrsti showa radi, svaki kandidat dolazi s idejom da je iznimno dobar pa svaka konstruktivna kritika, iskreni i dobronamjerni savjet može tu kvalitetu samo podignuti. Dakle, po to dolaze i to dobivaju”, kazala je.

Kaže kako njezini visoki kriteriji imaju veze s njezinom osobnošću i profesijom te s pjevačkom karijerom. Za sebe ne smatra da je stroga i kritična, već strpljiva, ali jako zahtjevna. Na pitanje je li jednako iskrena i otvorena i privatno, Tomčić je odgovorila: “Jesam, i često me to u životu koštalo, ali nikada nisam požalila.”

Zašto je ‘izrezala’ Bilmana?

Čak i kad ne izgovori ono što misli, njezini izrazi lica često sve govore. “Skrivanje emocija ne ide s iskrenošću iz prvog pitanja tako da je meni potpuno normalno da imam taj svojevrsni “subtitle” na čelu, kako mi znaju reći. Mislim da je to apsolutno moja vrlina jer emocije su tu da ih živimo i dijelimo s drugima, a ne da ih zadržavamo za sebe”, rekla je operna pjevačica.

KONTROVERZNI SPLITSKI MENADŽER O MARTINI TOMČIĆ: ‘Ona diva? E, Boga mi, nije. Nije čak ni divica!’

Ekskluzivno je ispričala zašto je na onoj spornoj fotografiji iz Supertalenta “izrezala” Davora Bilmana, kolegu iz žirija s kojim je navodno otprije na ratnoj nozi. “Instagram profil sam otvarala u autu dok sam se s obitelji vraćala s jednog lijepog druženja i kako to u autu biva – nisi jako koncentriran, prsti bježe, auto se trese, a niti ja nisam još znala kako Instagram funkcionira, slika se zapravo odrezala sama od sebe”, rekla je Tomčić i nastavila.

Druže se i privatno

“Nakon početnog šoka i nevjerice, odnosno traženja gumba da to izbrišem, palo mi je na pamet da zapravo vidim koliki je utjecaj tog Instagrama, odnosno koliko je hrvatsko novinarstvo prestalo biti istraživačko novinarstvo, a postalo Instagram i Facebook stalker novinarstvo. Ima li istine da se ne slažemo – to ćete morati Davora i mene pozvati na ručak pa ćete sami doći do zaključka kako i koliko se Davor i ja volimo.”

Progovorila je i o odnosu s ostalim članovima žirija. “Jako smo kompatibilni iako smo četiri potpuno različite osobe, ili kako bi Davor rekao – potpuno različite boje. Ja nekako možda nekad djelujem kao ono ‘smirimo se, smirimo se’, ali Maja i Janko su zapravo dosta party makeri, dok smo Davor i ja party breakeri. S druge strane imamo Davor i ja svojih iznenađujućih party momenata s kojima oduševljavamo Maju i Janka i jedan drugoga.”

Obitelj je voli gledati na TV-u

Tomčić kaže kako se njih četvero druže i izvan studija, ali o tome ne želi javno govoriti. Supertalent prate i njezina djeca – sin Noa (14) i kći Rebeka (8), a kako se suprug Ženja Moskaljov (43) nosi s njezinom popularnošću?

“Sa suprugom sam od 1996. i on je već premazan svim mastima po pitanju mog posla. Operna scena je zasigurno uključivala neke momente koji mu nisu baš bili prirodni pa se i s tim saživio i izrastao. Njemu je moja medijska eksponiranost mnogo manji problem nego meni osobno i njegova je podrška bezuvjetna pa samo mogu reći da me voli gledati na televiziji”, zaključila je Tomčić.