MARTINA TODORIĆ TRUDNA ČETVRTI PUT? Majka demantira: ‘Zločesti ljudi šire svakojake laži po Zagrebu’

Martinina majka, koju su glasine vidno uzrujale, tvrdi da njezina kći nije trudna te da ima svega 53 kilograma

Martina Todorić nakon razvoda od bivšeg supruga Ante Todorića preselila se u Beč. Bivša Miss Hrvatske i majka troje djece ondje je, čini se, pronašla i novu ljubav. Naime, počele su kružiti glasine da će Martina postati majka četvrti put, prenosi Story. Martinini odvjetnici, koji su je zastupali u brakorazvodnoj parnici, tu vijest nisu htjeli komentirati, a svoj komentar nije htio dati ni Martinin otac Zdravko.

No, glasine je opovrgnula njezina majka Mirica koja je za Story izjavila da njezina kći ima samo 53 kilograma te da “zločesti ljudi šire svakojake laži po Zagrebu”. Poručila je da će se Martina medijima obratiti kroz tjedan dana, no do toga nije došlo. Iako majke sve glasine o trudnoći uporno demantira, priče i dalje pristižu od anonimnih izvora.

