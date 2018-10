MARKO TOLJA USKORO ĆE POSTATI TATA: Riječki pjevač otkrio kada stiže prinova

View this post on Instagram

Prvi dan snimanja spota za novi singl “Zaplesale su sjene” – gotov! Sutra nastavljamo…Upoznajte Deu – najljepši osmijeh Kvarnera 😉😁 @dea_devic @artdushkin @mateo_jurcic_videography #markotolja #zaplesalesusjene #novisingl #novispot #comingsoon #splitskifestival #splitskifestival2018