MARKO TOLJA POKAZAO UNUTRAŠNJOST SVOG LUKSUZNOG DOMA: ‘Kad si u izolaciji naučiš svašta novo o svom stanu…’

View this post on Instagram

Kad si u izolaciji naučiš svašta novo o svom stanu. Npr, da je najbolja akustika za gitaru u tušu. Morat ću tu početi snimati… 😜😂🤣 #ostanidoma i iskoristi svaki kutak kuće! 😉 #markotolja #bathroom #singingintheshower #kucaposo #workfromhome