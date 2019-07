MARKO IZ ‘ŽIVOTA NA VAGI’ OPLEO PO TURIZMU: ‘Porciju ušljivih srdela naplate 120 kn da bi mogli dr*ati cijelu zimu’

Kregar je u komentarima ispod vlastite objave otkrio i svoj pakleni plan

Bivši natjecatelj showa “Život na vagi”, Marko Kregar (28) iz Novog Vinodolskog, nedavno je spustio vilice javnosti nakon što je pokazao vidno mršaviju figuru od one s kojom je ušao u show. Sada je ovaj temperamentan mladić privukao pozornost, ne svojim izgledom, već britkim statusom kojim se osvrnuo na hrvatski turizam.

‘Pohlepna ste stoka’

“Moram se osvrnuti na sve što sam čuo od kolega i pročitao za našu ljetnu sezonu. Dakle, dolazi danas kolega koji radi sa mnom i kaže da je sezona kritična i nikad lošija i kako se svi žale da nema turista, da su im apartmani, restorani, kafići, prazni i da ne zna kako će ovu sezonu preživjeti. A potom mi kaže kako porcija srdelica s prilogom u restoranu dođe 120 kuna tamo di je on ljetovao. Pa se ja sada pitam koga vi je*ete s tolikim cijenama? Što mislite da smo mi Ujedinjeni Arapski Emirati i da se*emo novce jer se nekom kretenu sprdnulo da porciju ušljivih srdelica naplaćuje 120 kuna, a za 12 kuna dobije kilu istih u bilo kojoj ribarnici”, napisao je Marko na Facebooku i dodao da nije ni čudo što nam sezona propada.

“Pohlepna ste stoka koja bi za tri mjeseca rada dr*ala *itu cijelu zimu pa nabijate cijene i hrane i pića i apartmana i uz to izrabljujete radnike da vam rade za 3000 kuna po 12 sati. To samo pokazuje kakvo smo dno od zemlje i nije ni čudo da svi idu u Grčku i Tursku na more, a ne idu na Jadran… A to možemo zahvaliti svima koji nabijaju cijene svega jer su pohlepni. E, pa draga moja nacijo, neka nam je tako kad smo govna, živjeli!”, poručio je bivši natjecatelj “Života na vagi”.

Ima pakleni plan

Njegova je objava doprla do velikog broja ljudi, koji su se složili sa svime što je napisao. “Istinu zboriš, predsjedniče!”, rekla mu je prijateljica, a netko se nadovezao: “Tako je, svi bi za tri mjeseca zaradili za cijelu godinu, e je*i ga, ne ide tako.”

Marko je u komentarima ispod vlastite objave otkrio svoj pakleni plan. “Ma joj, samo da ja odem na more i vidim te divlje cijene, sve i jedan restoran i kafić ću javno objaviti i osramotiti… 10 tisuća ljudi me prati na društvenim mrežama, tako da neće biti samo rekla-kazala”, najavio je.