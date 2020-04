MARKO GRUBNIĆ TRAŽI OD DRŽAVE POMOĆ U VISINI MINIMALNE PLAĆE: ‘Posao i prihodi mi trpe’

View this post on Instagram

Bio je to nekako tezak dan, pun nekih loših vijesti, ali mislio sam si – Dok Titanic tone, glazba i dalje svira, jel tako…?!? 💭💭💭 i zato nova @prada jer mene veseli, kada je loše trebamo pronaći nešto što nas veseli, pa makar to bilo i nešto površno poput torbe, u tom trenu jedna mala @prada mi je dala vjeru da će biti dobro, i da će biti puno prilika da ju nosim, mora biti (mada na trenutke nije izgledalo tako)… Kao što vidite nada, vjera i pozitivan duh su opet pobjedili, dan je prekrasan, život ide dalje, a torba je vani… 💞 Nikada se ne predajte, uvijek samo hrabro koračajte kroz život, jer sreća prati hrabre… 🥰