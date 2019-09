MARKO GRUBNIĆ SRETAN JE I ZALJUBLJEN: ‘Jako volim djecu, osjećam da sam stvarno spreman biti tata’

Marko kaže kako su mu se promijenili životni prioriteti te da mu se ostvarilo sve o čemu je maštao

Stilist Marko Grubnić (37) raskrstio je s karijerom “Modnog mačka” selidbom u London i podužom medijskom pauzom. Pošto mu se sve posložilo i poslovno i privatno za RTL Exkluziv, priznao je da je spreman za očinstvo.

“Dok sam se prije intenzivno bavio stajlingom, mislio sam da sam tip za karijeru, a ne za ljubav. Dogodilo se usput, shvatio sam da me to pokreće, daje ti posebnu energiju i to je prekrasno. Kad dođeš doma i imaš s kim podijeliti te trenutke u danu. Mogu reći da sam stvarno blagoslovljen po tom pitanju, sretan, ispunjen i to je moj početak i kraj u životu”, rekao je.

Marko ističe kako su mu se u životu promijenili prioriteti.

“Nekad sam smatrao da netko koga bi ja volio treba biti najljepši, najpametniji. Promijenili su mi se prioriteti u životu. Sve o čemu sam maštao sam ostvario. Jako volim djecu, imam razumijevanja za njih. Kad dođeš u tu fazu života kad si smiren i zadovoljan onda si pomisliš da je došlo i za to vrijeme i da želiš da ti se dogodi ta najvažnija stvar za koju osjećam da sam stvarno spreman”, objasnio je.