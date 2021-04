MARKO GRUBNIĆ SE OBRATIO HEJTERIMA: ‘Dok vi razbijate glave otkud mi pare, ja okrenem još milijun…’

Influencer i modni stilist Marko Grubnić na Instagramu je progovorio o govoru mržnje i poslao oštru poruku svim hejterima. Otkrio je i s kakvim se komentarima nosi

Hrvatski modni stilist Marko Grubnić prokomentirao je spot “Hejt Sloveni“, koji je dio kampanje protiv govora mržnje koju Buka realizira proteklih mjeseci. Na svom Instagram profilu objavio poduži post u kojem je i spomenuo Severinu. Obratio se pratiteljima riječima:

MARKO GRUBNIĆ IZLAZI S PIKANTERIJAMA O – MAJI ŠUPUT! ‘Ona nema pojma što će obući, beskrajno mi vjeruje…’

“Nažalost, na našem brdovitom Balkanu je u potpunosti legalan, tj. dozvoljen govor mržnje, i to pod parolom slobode govora… Za mene osobno su govor mržnje i sloboda govora dvije potpuno različite stvari, ali našem narodu nažalost nisu jer dok god ljudi misle da su npr. javne osobe kao javno dobro i da ne trebaju birati riječi komentirajući ih, ili dok god ispod nekog članka postoji prostor za komentiranje, tj. slobodu govora, tu će zauvijek biti jedino i isključivo govor mržnje”, napisao je Grubnić i nastavio:

“Ja se bavim sobom”

“Ja osobno sam nažalost navikao, iza mene su godine i godine svakodnevnog govora mržnje, osobno me zaista to više niti ne smeta. Ali najiskrenije, iz današnje perspektive, bude mi žao tih ljudi koji se toliko trude da nešto kažu, napišu, da ponize, uvrijede, da omalovažavaju, da budu glasni i hrabri skrivajući se iza svojih pseudonima. Bude mi ih žao jer dok se oni toliko trude razmišljajući o meni, ja zaista ne znam ni da oni uopće postoje jer se bavim sobom i miljama sam daleko od njih u svakom pogledu”, iznio je u Instagram storyju.

USKRS POZNATIH HRVATA: Šuput uživa s mužem i sinom, Grubnić nabavio pravog zeca, Dvornikovi slave u svom stilu…

Sami sebi rade štetu

“Dragi moji SLOVeni, čemu onda sve to? Jeste li me ponizili? Niste… Jeste li me uvrijedili? Niste… Radite samo sebi štetu. Jer dok vi vrijeđate, razbijate glave i tastaturu otkud meni pare, i kako i zašto, ja sam za to vrijeme okrenuo još milijun… I što ćete sad? Ako kažem da ste glupi, je li to isto govor mržnje? Jest… Ali spuštam se na sekundu na vašu razinu da shvatite, i učinite nešto dobro za sebe – prestanite širiti govor mržnje, život će vam biti puno ljepši, vidjet ćete… Jer hejteri su u stvari iskompleksirana mentalna sirotinja”, stoji u objavi.

“Da samo znate kako je lijepo kad, npr., otputujete u Pariz pa vam na cesti kažu da imate prekrasan osmijeh. Širite tu energiju, postavite si zdrave i pozitivne ciljeve i kad jednom osjetite te civilizirane, srdačne, pozitivne komentare od slučajnih prolaznika više nikada nećete htjeti biti dio ove balkanske – ‘ gle one kurve, jebe se za pare, od tud sve one silne torbice’, tužne svakodnevice”, zaključio je.